Per il match Catanzaro-Frosinone 30 differenti marcatori

L’unico Catanzaro-Frosinone di cadetteria è terminato col pareggio ad occhiali, vale a scrivere il punteggio di 0-0. Difficile assister a un bis il prossimo fine settimana. Perché quelle giallorossa e giallazzurra sono le due più larghe cooperative del gol dietro solamente a un Monza che conta 16 marcatori differenti. Per i mister Aquilani ed Alvini sono 15, infatti, i bomber a disposizione. Non solo. Gli ultimi 10 centri del Catanzaro portano la firma di 9 giocatori diversi, l’unico capace di fare un bis risponde al nome di Pietro Iemmello a segno al 24esimoa e 25esimo turno. Nel Frosinone d’obbligo puntare i riflettori su Fares Ghedjemis e Giorgi Kvernaze perché autori di 3 centri ciascuno dal giro di boa del campionato a quest’oggi.

Ammontano a 10 i precedenti Catanzaro-Frosinone di campionato. Per 6 volte si sono imposti i calabresi, in 3 occasioni c’è scappato il segno X, 1 volta hanno avuto la meglio i ciociari. Regina del Sud OK negli ultimi 2 faccia a faccia, l’1-0 del 2013-2014 (Martignago al 32’) e il già ricordato 0-0 dell’anno scorso. Unico segno 2 in schedina lo 0-3 del 2012-2013 (Blanchard al 42’, Frara al 67’, Gucher al 72’). Prima di questo match i padroni di casa avevano inanellato 7 risultati utili senza soluzione di continuità (5V- 2X).

All’andata fu 2-0 per i Canarini con centri di Monterisi all’81’ e (guarda caso) Ghedjemis al 97’.

Situazione in classifica.

Catanzaro con 44 punti (12V – 8X – 6P con 37GF e 27GS), di cui 26 sul proprio campo (7V – 5X – 1P con 20GF e 11GS). Viene da 4 vittorie in fila (Reggiana, Pescara, Mantova, Virtus Entella). Frosinone che si trova a 53 (15V – 8X – 3P con 48GF e 24GS), 29 dei quali in trasferta (8V – 5X – 1P con 24GF e 13GS). È reduce da 3 turni a punti (2V, Avellino e Spezia, 1X, Empoli).

CONFRONTI DIRETTI A CATANZARO (SERIE B E SERIE C)

10 incontri disputati

6 vittorie Catanzaro

3 pareggi

1 vittoria Frosinone

10 gol fatti Catanzaro

6 gol fatti Frosinone

PRIMA SFIDA A CATANZARO IN CAMPIONATO

Catanzaro-Frosinone 3-1, 32° giornata 1994/1995

ULTIMA SFIDA A CATANZARO IN CAMPIONATO

Catanzaro-Frosinone 0-0, 12° giornata 2024/2025