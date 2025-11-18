Frosinone, calciatori in scadenza nel 2026: da Kone a Marchizza, 13 in bilico

Dopo una stagione come quella scorsa, conclusa con una salvezza in extremis in Serie B, il Frosinone nel corso della passata estate ha cambiato molto. Iniziando dalla guida tecnica affidata a Massimiliano Alvini. Anche la rosa ha subito profonde trasformazioni, con ben otto calciatori prelevati in prestito che dovranno essere riscattati, o meno, entro il giugno prossimo. In contemporanea sono cinque i calciatori di proprietà in scadenza di contratto

Otto prestiti da valutare: Kone e la condizione dei playoff

Tre elementi sono arrivati allo 'Stirpe' in prestito secco: Gabriele Calvani dal Genoa, Giorgio Cittadini dall'Atalanta e Antonio Raimondo dal Bologna. Per Giacomo Calò (Cesena) e Massimo Zilli (Cosenza) esiste, invece, un diritto di riscatto. Esiste, poi, un controriscatto negli accordi con il Pisa per Adrian Raychev e con il Cagliari per Alen Sherri. Infine, c'è un obbligo di riscatto condizionato nell'accordo stipulato con il Como per Ben Kone: la condizione è legata alla qualificazione ai playoff del centrocampista ivoriano.

Cinque giocatori di proprietà: solo in 3 sono scesi in campo

Gli elementi attualmente in scadenza sono stati, almeno finora, marginali nel progetto tecnico di Alvini. Gelli e Marchizza hanno fatto registrare appena quattro presenze, Biraschi una, mentre per Kalaj (alle prese con problemi di salute) e Pisseri neanche una.

Frosinone: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (8)

Giacomo Calò (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto dal Cesena

Gabriele Calvani (Difensore) - Prestito dal Genoa

Giorgio Cittadini (Difensore) - Prestito dall'Atalanta

Ben Kone (Centrocampista) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Como

Antonio Raimondo (Attaccante) - Prestito dal Bologna

Adrian Raychev (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Pisa

Alen Sherri (Portiere) - Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Cagliari

Massimo Zilli (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto dal Cosenza

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (5)

Davide Biraschi (Difensore)

Francesco Gelli (Centrocampista)

Sergio Kalaj (Difensore)

Riccardo Marchizza (Difensore)

Matteo Pisseri (Portiere)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025