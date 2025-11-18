TMW
Roma, Ferguson in gruppo: con la Cremonese ci sarà. Le ultime su Bailey
Buone notizie per Gian Piero Gasperini, in vista della ripresa di campionato che metterà la Roma di fronte alla Cremonese. Il centravanti irlandese Evan Ferguson ha svolto l’intera sessione con la squadra giallorossa: confermati i progressi delle ultime settimane, l’ex Brighton è più vicino al rientro tra i convocati.
Leon Bailey, invece, continua con un programma personalizzato, finalizzato a recuperare la miglior condizione dopo gli stop recenti.
La squadra tornerà in campo domani per proseguire la preparazione.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
