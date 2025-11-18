Qualificazioni Euro U19, L'Italia batte la Polonia e avanza al turno Elite
L'Italia Under 19 vince nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Contro la Polonia arriva un successo per 1-0, in un girone disputato allo stadio "Massimino" di Catania. Partita decisa da Javison Idele, difensore di proprietà dell'Atalanta. Con questo successo, gli azzurrini di Alberto Bollini vincono il girone scavalcando proprio i polacchi e approdano all'Elite Round.
Come funziona l'Elite Round? Le 28 squadre qualificate saranno suddivise in sette gironi da quattro squadre. Ogni girone si giocherà con un unico girone all'italiana contro una delle squadre ospitanti selezionate dopo il sorteggio. Le sette vincitrici dei gironi si qualificheranno per la fase finale.
Di seguito il tabellino di Polonia-Italia 0-1
POLONIA (3-5-2): Jelen; Synos, Monka, Ede; Zbog, Sarapata, Wojciechowski, Bzdyl, Ksiazek; Mazurek, Jakobczyk.
ITALIA (4-3-3): Nunziante; Nardin, Natali, Maffessoli, Leandri; Liberali (84' Castiello), Sala, Mantini; Idele, Mosconi (55' Cacciamani), Iddrissou (84' Coletta). A disp. Vannucchi, Cerpelletti, Ciardi, Cocchi, Di Nunzio, Verde. All. Alberto Bollini.
RETE: 67' Idele
NOTE: ammoniti Ede e Mazurek (P); Leandri, Mantini e Coletta (I)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.