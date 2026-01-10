Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frosinone-Catanzaro 2-0, le pagelle: Monterisi e Ghedjemis decisivi, male Frosinini

Oggi alle 17:44Serie B
Stefano Scarpetti

Risultato finale Frosinone-Catanzaro 2-0

FROSINONE

Palmisani 7 - Nel primo tempo salva il risultato uscendo con i tempi giusti su Iemmello. Nella ripresa si fa trovare pronto ad intercettare un sinistro velenoso di Iemmello. Pronto a dare sicurezza all’intero reparto.

A. Oyono 6 – In alcuni frangenti deve ricorrere alle cattive per fermare gli avversari. Non sempre preciso e lucido ma la generosità e il cuore non gli da mai difetto. Dal 73’ Marchizza 6 - Schierato nel momento caldo della partita mette il suo prezioso mattoncino sul successo gialloblù.

Calvani 7 - Concede le “briciole” a Iemmello il quale si rende pericoloso solo una volta nella ripresa. Accompagna la manovra offensiva molto spesso creando qualche difficoltà alle due linee avversarie, spende un giallo nella ripresa. Dal 73’ Cittadini 6 - Non ci pensa su un attimo per fermare Cissè a pochi minuti dal suo ingresso prendendosi un giallo. Per il resto mostra solidità e attenzione.

Monterisi 7 - Pittarello non è un cliente facile, ingaggia un duello rusticano cercando di limitarlo utilizzando il fisico. Sblocca la partita vincendo lo scontro aereo con Antonini regalando il vantaggio al Frosinone, mette lo zampino anche sull’azione del raddoppio.

Bracaglia 6.5 - Torna nella sua zona di competenza dando il suo consueto apporto di quantità e corsa. Fondamentale la sua chiusura nel secondo tempo in anticipo su Pittarello dopo la parata di Palmisani, il suo intervento vale quanto un gol.

Koutsoupias 6 - Meno appariscente rispetto ad altre circostanze il greco, spesso intasato nella zona nevralgica del campo. Si vede poco in avanti ma il suo apporto rimane comunque prezioso.

Calò 6.5 - Impreziosisce le sue straordinarie statistiche del girone d’andata firmando l’assist da cui nasce il vantaggio dei padroni di casa. Sugli sviluppi del corner disegna una traiettoria telecomandata verso il centro dell’area, per il resto come sempre, conferisce geometrie.

Ghedjemis 6.5 - A tratti gli avversari riescono a limitarlo ma il francese ha sempre il colpo in canna, e lo dimostra a fine partita firmando il suo settimo centro con un sinistro dei suoi facendo esplodere lo “Stirpe”

Cichella 6.5 - Ha il merito di procurarsi l’espulsione di Frosinini, l’intervento ai suoi danni è completamente fuori misura Dal 86’ Kone s.v

Kvernadze 6 - Penalizzato da due botte subite ad inizio partita fatica ad essere incisivo, tuttavia nel primo tempo si rende pericoloso con un tiro da fuori. Dal 74’ F. Gelli 6 - Anche lui mette il suo prezioso mattoncino dando il suo prezioso apporto per i compagni.

Raimondo 6.5 - Va vicino ad un gol da raccontare a figli e nipoti, soltanto il volo di Pigliacelli gli nega la gioia del gol Dal 82’ Zilli 6 – Entra nell’azione del raddoppio firmato da Ghedjemis prolungando la sfera mettendola sulla mattonella da lui preferita

Massimiliano Alvini 7 - La sua squadra merita solo i complimenti per il gioco espresso e lo straordinario girone d'andata. Oggi i ciociari hanno saputo soffrire di fronte ad un avversario molto vivace e tecnicamente valido. I gialloblù sono riusciti a trovare la forza di vincere la partita, agevolati dalla superiorità numerica ma anche dalla loro mentalità

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Non ha responsabilità specifiche sulle due reti del Frosinone, sullo 0-0 vola sulla sua destra a deviare la girata di Raimondo.

Cassandro 6.5 -Il migliore del pacchetto arretrato giallorosso, riesce a limitare efficacemente Kvernadze, accompagnando tutte le volte che può la manovra offensiva.

Antonini 5.5 - Perde il duello in alta quota con Monterisi in occasione della rete del vantaggio dei padroni di casa. Per il resto la sua prestazione era stata tutto sommato positiva, riuscendo a ribattere sistematicamente i pericoli portati dai gialloblù. Dal 85’ Pandolfi s.v

Brighenti 6 - Cerca di limitare come può le scorribande di Ghedjemis, riuscendoci in alcune circostanze dando il suo efficace apporto alla fase difensiva giallorossa.

Favasuli 6.5 - Prestazione generosa dell’eclettico esterno del Catanzaro, viene schierato inizialmente a destra dove si fa vedere con continuità ad accompagnare la manovra offensiva.

Pontisso 6 - Dirige il traffico in mediana dando il suo apporto nelle due fasi di gioco. L’ammonizione subita lo condiziona inducendo Aquilani a toglierlo. Dal 62’ Verrengia 5.5 Cerca di limitare gli attacchi del Frosinone nel periodo in cui viene impiegato, riuscendoci solo a tratti.

Petriccione 6 – Discorso similare a quello fatto per il compagno di reparto, cerca la conclusione in alcuni frangenti. Prova a fare da collante con gli uomini d’attacco giallorossi riuscendoci a tratti. Dal 84’ Liberali s.v.

Frosinini 4.5 – Paga una clamorosa ingenuità intervenendo completamente in ritardo su Cichella. Il suo cartellino rosso indirizza la partita, nonostante i compagni fanno di tutto per non mostrare di essere inferiorità

Cissè 6.5 - Di gran lunga il migliore dei suoi, mette in difficoltà sistematicamente gli avversari con il cambio di passo entrando in tutte le azioni dei giallorossi.

Iemmello 5.5 - Davvero pericoloso solo ad inizio ripresa dove con il destro impegna Palmisani, per il resto non riesce mai a vincere il duello con Calvani facendosi mettere il bavaglio alla bocca. Dal 62’ Rispoli 5.5 - Schierato per dare sostanza al pacchetto arretrato riesce nell'intendimento solo in parte.

Pittarello 6 - Cerca il dialogo spesso e volentieri con Iemmello, gli manca precisione ed incisività. Dal 91’ Nuamah s.v

Alberto Aquilani 6.5 - Il risultato penalizza l'ottima prestazione della sua squadra, che anche in inferiorità numerica non ha perso la sua natura continuando ad attaccare, uscendo battuto solo dagli episodi sfavorevoli. Con questo spirito e atteggiamento i calabresi potranno dir la loro in chiave promozione in questo girone di ritorno.

