Frosinone-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Aquilani opta per Frosinini
Arrivano le formazioni ufficiali di Frosinone-Catanzaro, match delle ore 15:00 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B.
Ciociari in campo con un paio novità rispetto all'ultimo match del 2025: sulla corsia di destra torna Anthony Oyono dopo gli impegni in Coppa d'Africa, mentre a centrocampo Cichella ritrova la magliad a titolare. Calabresi che, invece, cambiano un solo elemento rispetto alla vittoria sul Cesena: anziché D'Alessandro sulla fascia sinistra trova spazio Frosinini.
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Oyono A., Monterisi, Calvani, Bracaglia; Caló, Cichella, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.
Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Cissè, Petriccione, Frosinini; Pittarello, Iemmello. Allenatore: Aquilani.