Monza-Frosinone, i convocati di Alvini: tornano a disposizione Gelli e Kvernadze
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Monza – Frosinone in programma domani allo stadio ‘U-Power Stadium’. Tornano a disposizione Jacopo Gelli e Kvernadze.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Gelli J., Marchizza, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Attaccanti:
Corrado, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Vergani, Zilli
