Georgia, due "italiani" tra i convocati per le sfide contro Spagna e Bulgaria

Sono due i giocatori che militano nei campionati italiani tra i convocati dal commissario tecnico della Georgia, Willy Sagnol, per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Spagna (15 novembre) e Bulgaria (18 novembre). Si tratta di Saba Goglichidze dell'Udinese e di Giorgi Kvernadze del Frosinone. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Giorgi Mamardashvili (Liverpool), Luka Gugeshashvili (PAOK), Davit Kereselidze (Dila Gori)

DIFENSORI: Guram Kashia (Slovan Bratislava), Otar Kakabadze (Cracovia), Luka Lochoshvili (Norimberga) Giorgi Gocholeishvili (Amburgo), Saba Goglichidze (Udinese), Aleksandre Narimanidze (Žilina)

CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI: Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Giorgi Kochorashvili (Sporting CP), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Nika Gagnidze (Kolos), Vladimer Mamuchashvili (Torpedo Kutaisi), Gabriel Sigua (Losanna), Nodar Lominadze (Estoril), Giorgi Tsitaishvili (Metz), Zuriko Davitashvili (Saint-Etienne), Giorgi Abuashvili (Metz), Yuri Tabatadze (Cadice), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Budu Zivzivadze (Heidenheim), Giorgi Kvernadze (Frosinone), Giorgi Guliashvili (Sarajevo), Giorgi Mikautadze (Villarreal)