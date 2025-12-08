Frosinone-Juve Stabia 3-0, le pagelle: si sblocca Kvernadze, vespe irriconoscibili

Risultato finale: Frosinone-Juve Stabia 3-0

FROSINONE

Palmisani 6 - Una giornata decisamente serena.

A. Oyono 6,5 - Vince tutti i duelli individuali contro gli esterni avversari che, alla vigilia, destavano qualche preoccupazione. Insuperabile e propositivo.

Calvani 7 - Il voto sarebbe stato alto anche se non avesse segnato il primo, fondamentale gol stagionale. Stacco imperioso e pallone in fondo al sacco per la festa del popolo dello Stirpe. Un muro in difesa. Dal 74' J.Gelli sv.

Cittadini 6 - A volte eccede in sicurezza e si concede qualche disimpegno rischioso a ridosso della propria area di rigore. Sbaglia poco o nulla.

Bracaglia 6,5 - Applicazione perfetta in entrambe le fasi, la Juve Stabia tiene basso il baricentro e questo atteggiamento tattico gli permette di spingere con disinvoltura.

Koutsoupias 6,5 - Sotto la guida di Alvini sta crescendo tantissimo. Avvia la ripartenza che vale il vantaggio, sfiora il raddoppio in un paio di occasioni. Insostituibile.

Caló 6 - Ordinaria amministrazione nel primo tempo, in non possesso si piazza quasi a uomo su Mosti per limitarne le giocate. Nella ripresa solite giocate preziose sulle palle inattive, con assist per Calvani. Dall'85' Grosso sv

Cichella 7 - Ottima prestazione da parte del tuttocampista gialloblu, preziosissimo con i suoi inserimenti senza palla. Lotta e corre per due, sua la sponda vincente per la rete di Kvernadze.

Ghedjemis 6,5 - Alterna momenti di grandissimo spessore a qualche pausa, ma è anche merito delle sue accelerazioni se il Frosinone la sblocca a fine primo tempo incanalandola sui binari giusti. Dall'85' Biraghi sv.

Raimondo 5,5 - Il meno brillante di una squadra che gioca a memoria e che sta lottando a sorpresa per la promozione diretta. Spreca una buona chance in avvio, poi va a sbattere su Giorgini. Se ingrana la quinta diventa imprendibile. Dall'82' Zilli sv.

Kvernadze 7 - I giorni di festa evidentemente gli portano fortuna, visto che un anno fa si sbloccò a Santo Stefano mentre oggi segna nel giorno dell'Immacolata. Statistiche a parte merita la palma di migliore in campo per aver messo in crisi la retroguardia della Juve Stabia. Dal 75' Gilli sv.

Massimiliano Alvini 7,5 - Con una squadra non tanto diversa da quella che si è salvata, e in modo rocambolesco, pochi mesi fa sta riuscendo a fare un miracolo sportivo. Il Frosinone gioca un bel calcio, corre, ha idee e vince un match sulla carta complicato, ma totalmente dominato.

JUVE STABIA

Confente 5 - Si fa beffare due volte sul primo palo, mostrando scarsa reattività al pari di tutti i compagni della difesa.

Ruggero 5 - Inizia bene, con un paio di chiusure determinanti. Col passare dei minuti perde sicurezza anche a causa di un paio di disimpegni sbagliati che fanno infuriare Abate. Si fa saltare con troppa facilità da Kvernadze che porta in vantaggio i padroni di casa a fine primo tempo. Dal 55' Stabile 5 - Balla assieme al resto della difesa.

Bellich 5 - Tiene botta su Raimondo, quando gioca di posizione si fa rispettare e non commette errori particolari. Almeno per un tempo. Soffre anche lui la velocità degli esterni avversari e vive un secondo tempo piuttosto difficile.

Giorgini 5 - Nulla cancella un ottimo avvio di stagione, ci sta un pomeriggio negativo dopo una serie di gare di altissimo livello. Quando gli esterni gialloblu ingranano la quinta non riesce mai a raddoppiare le marcature con i tempi giusti. Mal posizionato sulla rete del raddoppio.

Carissoni 5 - Forse il peggiore in campo, se anche un top player come lui incappa in un pomeriggio da incubo allora non c'è proprio nulla da fare. Letteralmente sovrastato da Ghedjemis e Kvernadze, mai propositivo in avanti.

Mosti 5 - Si fa notare soltanto per un cartellino giallo, per il resto fatica tremendamente a entrare in partita e tocca pochissimi palloni. Dall'82' Leone sv.

Correia 5 - Inizio incoraggiante, con qualche recupero prezioso e un paio di "strappi" che costringono gli avversari al fallo tattico. Alla lunga si eclissa al pari dei compagni, senza riuscire a contenere Koutsoupias.

Pierobon 5 Non e' ancora al top della forma e i ritmi alti del Frosinone gli creano tante difficolta'. Non si è mai visto in impostazione, giusta la sostituzione dopo un'ora deludente. Dal 61'Maistro 5 - Stavolta ingresso infruttuoso.

Cacciamani 5 - Stesso discorso fatto per Correia: parte benino, si conferma calciatore intraprendente, ma quanto soffre quando Ghedjemis cambia passo e lo punta a campo aperto. Oyono gli prende le misure e non lo fa mai passare. Dall'82' Mannini sv.

Piscopo 5 Schierato seconda punta per concedere un turno di riposo a Gabrielloni, disputa una gara totalmente anonima anche a causa dei pochissimi palloni giocabili che arrivano in avanti. Dal 45' De Pieri 5 - Ci mette almeno un pizzico di grinta.

Candellone 5 - Il capitano si sbraccia e si muove su tutto il fronte offensivo dettando il passaggio, ma esterni e centrocampisti soffrono il pressing a tutto campo dei dirimpettai in maglia gialloblu e non riescono mai a smarcarlo al tiro. Va a sbattere su un muro, la sensazione è che sia troppo isolato.

Ignazio Abate 5 - Le trasferte stanno diventando un tallone d'Achille per una squadra coraggiosa e aggressiva al Menti, ma vulnerabile e timida in trasferta. Questo Frosinone al momento ha una marcia in più rispetto a quasi tutti gli avversari, ma oggi la Juve Stabia non era proprio in partita.