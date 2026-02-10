Frosinone, che tegola per Alvini: elongazione all'adduttore lungo destro per Monterisi
Tegola per il Frosinone, con mister Alvini che sarà costretto a fare a meno di Ilario Monterisi. Il difensore dei ciociari ha riportato un problema muscolare, di seguito la nota del club:
"Frosinone Calcio comunica che il calciatore Ilario Monterisi è stato sottoposto in data odierna a esami strumentali, che hanno evidenziato la presenza di elongazione del muscolo adduttore lungo di destra, per la quale ha già iniziato l’iter riabilitativo".
