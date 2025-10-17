Carrera: "L'Atalanta può fare un bel campionato. La rosa è forte e Juric preparato"

Durante la serata celebrativa per i 118 anni di storia dell’Atalanta e l’inaugurazione della statua dell’Europa League in piazzale Goisis, ha parlato ai microfoni di TuttoAtalanta Massimo Carrera. Queste le sue parole: "Sono felice ed emozionato. È un onore essere qui per celebrare una squadra e una città che mi hanno dato tanto. Questa festa è un modo bellissimo per ringraziare i tifosi, che sono sempre stati il cuore pulsante dell’Atalanta. Vederli qui, così numerosi e partecipi, è qualcosa di straordinario. È giusto rendere omaggio a un traguardo così importante e a questa statua che rappresenta un risultato storico per il club. Ritrovare tanti ex compagni e amici rende tutto ancora più speciale. Forza Atalanta, sempre!".

Cosa l'ha spinta a trasferirsi a Bergamo?

"È stata una scelta naturale. Mi sono trovato subito bene qui, ho chiuso la carriera all’Atalanta e ho sentito che questa era la mia casa. Le mie figlie sono cresciute qui, abbiamo costruito la nostra vita a Bergamo e non c’è mai stato motivo di andare via. È una città bellissima, accogliente, dove sto bene e dove ho trovato serenità. Bergamo mi ha dato tanto, dentro e fuori dal campo, e oggi sono felice di far parte di questa comunità".

Quali sono le sue prospettive sulla stagione attuale?

"L’Atalanta può fare davvero un buon campionato. È ancora presto per dire dove potrà arrivare, ma la base è solida: ha una buona squadra, un allenatore preparato e una tifoseria magnifica, che spinge sempre la squadra oltre i propri limiti. Dopo il cambio di guida tecnica era normale affrontare un periodo di adattamento, ma i risultati stanno arrivando e credo che la Dea possa togliersi grandi soddisfazioni anche quest’anno".