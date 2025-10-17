Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Manolas: "La Roma merita di tornare in Champions". Poi ricorda: "Spalletti il top che ho avuto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 20:45
Niccolò Righi

Bisogna tornare indietro fino al 2 ottobre 2016 per ritrovare l'ultima vittoria ottenuta dalla Roma in casa contro l'Inter. A decidere quel match fu Kostas Manolas, che ha parlato così ai canali ufficiali dei giallorossi: "Sono passati nove anni, è anche ora di cambiare questa statistica. Vincemmo una partita difficile, venivamo da una sconfitta a Torino e dovevamo riscattarci. Andammo in vantaggio nel primo tempo, Banega pareggiò e solo a dieci minuti dalla fine la risolvemmo. Noi eravamo più forti di quell’Inter, ma si trattava comunque di una squadra di livello".

Su Spalletti.
"Sì, per me è l’allenatore migliore che ho avuto nella Roma. E ne sono passati tanti bravi. Ma aveva cura di ogni dettaglio, con lui abbiamo fatto il record di punti della Roma (87, ndr) e anche segnato tanti gol”.

Oggi c'è Gasperini…
"È un ottimo allenatore, ha tanta esperienza e sa come far rendere le squadre. La Roma merita di tornare a giocare la Champions League”.

Roma è stata la squadra più importante della sua carriera?
"Sicuramente è stata cruciale. Sono arrivato giovane, mi sono affermato definitivamente qui e in ogni partita ho sempre dato tutto. E mi piacerebbe tornare un giorno di questi a vedere una partita".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
