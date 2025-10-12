Saviano: "Lobotka il mio preferito, ma gioca sotto standard. Hojlund? Lo preferisco a Lukaku"

Tra i tanti ospiti del Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport a Trento c’è anche Roberto Saviano, notoriamente tifoso del Napoli: “Maradona è il più forte, il più bello, il più atleta con quel corpo che è stato capace di respingere quello che si buttava dentro. Si allenava poco: ricordo cosa succedeva a Napoli il mercoledì, quando si svuotavano le scuole per andarlo a vedere. Maradona non è stato un giocatore, ma di più, nel suo rapporto quasi sacro con la città".

Il suo preferito del Napoli di oggi è Lobotka.

“Vero, è l’intellettuale e l’ho già detto, anche se adesso mi sta inquietando: sta giocando sotto ai suoi standard di rendimento. E l’infortunio subito proprio non ci voleva. Ma forse riposare gli farà bene, lo aiuterà a tornare se stesso. Magari ha tirato troppo la carretta".

Che pensa degli attaccanti di questo Napoli?

"Hojlund mi fa impazzire, è un giocatore speciale. E mi ha conquistato, aiutandomi a superare la paura per l’infortunio di Romelu Lukaku. Anzi, se devo dire la verità adesso preferisco il danzino: mi sembra senta e veda la porta come un centravanti di razza".