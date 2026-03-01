Pescara, Gorgone: "Sono contento, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Combatteremo fino alla fine"

L'allenatore del Pescara Giorgio Gorgone ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria ottenuta contro il Palermo. Di seguito le sue parole riportate da Rete8.it:

"Sono molto contento per loro perché affrontavamo una squadra forte, siamo andati sotto, quindi grande reazione, abbiamo avuto le occasioni. Insigne? Sono molto contento, Lorenzo è un campione, ha fatto vedere oggi di cosa è capace, quindi è un valore aggiunto, quello che speravamo che potesse darci, però io devo fare i complimenti a tutti, a quelli che hanno giocato, quelli che sono entrati, chi non è stato nella partita. Questa squadra ha bene in mente qual è il nostro obiettivo, quando a volte avevo un po' di pudore nel dirlo è perché i risultati non ci accompagnavano. Non abbiamo fatto nulla, siamo laggiù in fondo ancora, però Pescara combatterà fino alla fine"