Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Cesena si rinforza fra i pali: contratto fino al 2026 per Luca Ferretti

Il Cesena si rinforza fra i pali: contratto fino al 2026 per Luca FerrettiTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Oggi alle 19:19Serie B
di Daniel Uccellieri

Rinforzo fra i pali per il Cesena, che ha comunicato di aver acquistato il portiere Luca Ferretti. Di seguito la nota del club:

"Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con il portiere Luca Ferretti fino al 30 giugno 2026.

Classe 2003, Ferretti cresce nel settore giovanile dell’AC Carpi, con cui esordisce in prima squadra nel Campionato di Serie D 2021/22.

Nella stagione 2022/2023 debutta tra i professionisti con la maglia della Feralpisalò, mentre l’anno scorso raccoglie due presenze tra le fila del Rimini FC nel Campionato di Serie C.

In bianconero Ferretti indosserà la maglia numero 40.

Benvenuto a Cesena Luca!"

Articoli correlati
Cesena, Ferretti ha convinto: il portiere firmerà un contratto coi romagnoli Cesena, Ferretti ha convinto: il portiere firmerà un contratto coi romagnoli
Rimini, nuovo innesto fra i pali: ha firmato lo svincolato Ferretti. Il comunicato... Rimini, nuovo innesto fra i pali: ha firmato lo svincolato Ferretti. Il comunicato
UFFICIALE: Luparense, il portiere arriva dalla Feralpisalò. Tesserato il giovane... UFFICIALE: Luparense, il portiere arriva dalla Feralpisalò. Tesserato il giovane Ferretti
Altre notizie Serie B
Palermo, Inzaghi: "Percorso lungo, serve pazienza e consapevolezza della nostra forza"... Palermo, Inzaghi: "Percorso lungo, serve pazienza e consapevolezza della nostra forza"
Venezia, Franjic: "Inizio di campionato intenso, vogliamo esprimere il miglior gioco... Venezia, Franjic: "Inizio di campionato intenso, vogliamo esprimere il miglior gioco possibile"
Il Cesena si rinforza fra i pali: contratto fino al 2026 per Luca Ferretti UfficialeIl Cesena si rinforza fra i pali: contratto fino al 2026 per Luca Ferretti
Empoli, rinforzo in attacco: preso lo svincolato Flavio Bianchi UfficialeEmpoli, rinforzo in attacco: preso lo svincolato Flavio Bianchi
Modena, Tonoli: "Sappiamo che i tifosi si aspettano tanto da noi, lavoriamo con determinazione"... Modena, Tonoli: "Sappiamo che i tifosi si aspettano tanto da noi, lavoriamo con determinazione"
Palermo, lavori in corso per il rinnovo di Corona: la situazione TMWPalermo, lavori in corso per il rinnovo di Corona: la situazione
Sampdoria, sfortuna senza fine: rottura del crociato anteriore per il giovane Malanca... Sampdoria, sfortuna senza fine: rottura del crociato anteriore per il giovane Malanca
Serie B, 4ª giornata: Frosinone-Sudtirol visibile in modalità free su DAZN Serie B, 4ª giornata: Frosinone-Sudtirol visibile in modalità free su DAZN
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
Le più lette
1 Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
2 Lotito a un tifoso: "Roma, Milan e Inter sono nella me*da, la Lazio in 22 anni con me mai"
3 Sport italiano in lutto, nel fine settimana un minuto di raccoglimento per Franzoso
4 Santiago Castro, altro colpo di Sartori. Con l'Al Hilal che ha cercato di prenderlo a settembre
5 Capello: "Controllo di palla fantastico e visione. Pio Esposito mi ha impressionato"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Torino, Cairo a TMW Radio: "Contestazione? Accolto come un santo.... Zero offerte per il club"
Immagine top news n.1 José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica. I dettagli dell'accordo
Immagine top news n.2 Novità in casa Atalanta: Ademola Lookman è tornato in gruppo
Immagine top news n.3 Conte alla prova Guardiola. Che differenza in Champions, ma solo Luis Enrique meglio negli scontri diretti
Immagine top news n.4 Inter, Chivu ha già impiegato quasi tutta la rosa. Ma i nuovi aspettano, e Frattesi riparte
Immagine top news n.5 All'Inter servono giocatori che determinano (anche senza gol). E Calhanoglu risponde presente
Immagine top news n.6 Ranking FIFA: l'Italia torna in top 10. Spagna di nuovo al comando per la prima volta dal 2014
Immagine top news n.7 Certezza Marcus Thuram dopo un'estate complicatissima. Tra like e clausola
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Più forte dell'ultima estate: Calhanoglu è sempre più fondamentale per l'Inter Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sta cambiando a sorpresa anche il futuro di Dusan Vlahovic?
Immagine news podcast n.2 Perché Juric all'Atalanta merita fiducia. Con due giocatori che saranno decisivi
Immagine news podcast n.3 Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer. Ma l'errore più grave non è suo
Immagine news podcast n.4 Il Verona e la Serie A scoprono Gift Orban, il ragazzo dei record
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Criniti: "Sarà l'anno dell'Union Brescia, è una piazza che non può stare in Serie C"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Cairo: “Tanti tifosi dalla mia parte. Arrivato da salvatore della patria”
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Mallamo: "Qui c'è un progetto serio, vogliamo fare meglio rispetto allo scorso anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Bruyne emozionato all'ingresso di Man City-Napoli. Striscioni per lui dagli ex tifosi
Immagine news Serie A n.2 'Pulcinella on the World': De Laurentiis regala una speciale opera al Manchester City
Immagine news Serie A n.3 Napoli, De Laurentiis prima del debutto in Champions: "Conte ha assorbito l'amore della città"
Immagine news Serie A n.4 Costacurta: "Dalle prestazioni di Buongiorno e Beukema può dipendere Man City-Napoli"
Immagine news Serie A n.5 Champions, Leverkusen fermato sul pari a Copenaghen. Il Brugge domina, 4-1 al Monaco
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Manna e l'arrivo di De Bruyne: "Ci ha sempre trasmesso la sua voglia di calcio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Franjic: "Inizio di campionato intenso, vogliamo esprimere il miglior gioco possibile"
Immagine news Serie B n.2 Il Cesena si rinforza fra i pali: contratto fino al 2026 per Luca Ferretti
Immagine news Serie B n.3 Empoli, rinforzo in attacco: preso lo svincolato Flavio Bianchi
Immagine news Serie B n.4 Modena, Tonoli: "Sappiamo che i tifosi si aspettano tanto da noi, lavoriamo con determinazione"
Immagine news Serie B n.5 Palermo, lavori in corso per il rinnovo di Corona: la situazione
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, sfortuna senza fine: rottura del crociato anteriore per il giovane Malanca
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, tesserato il baby attaccante Svietkin
Immagine news Serie C n.2 Casarano, oggi visita istituzionale del presidente della Lega Pro Matteo Marani
Immagine news Serie C n.3 Criniti: "Sarà l'anno dell'Union Brescia, è una piazza che non può stare in Serie C"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, Mallamo: "Qui c'è un progetto serio, vogliamo fare meglio rispetto allo scorso anno"
Immagine news Serie C n.5 Milan Futuro, prove di rinnovo per Emanuele Sala: ha il contratto in scadenza
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, Bucchi: "Partita difficile col Guidonia, dobbiamo restare umili"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie. Serviva un'impresa, è arrivata"
Immagine news Calcio femminile n.2 UWCL, Impresa della Roma: 2-0 in casa dello Sporting CP, giallorosse alla League Phase
Immagine news Calcio femminile n.3 Cambiaghi: "Felice alla Juve, lo step successivo che volevo. Obiettivo doppia cifra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Mercury 13 allarga i suoi orizzonti: dopo il Como Women ecco l'acquisto del Bristol City
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, innesto colombiano per l'attacco: arriva la svincolata Elexa Bahr
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter, Piovani: "Felici per il passaggio del turno. Scendiamo sempre in campo per vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Michelangelo Rampulla: il portiere col vizio del gol. E con la Juve nel cuore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campioni in rampa di lancio (Yildiz), campioni di cristallo (Dybala), campioni dispersi (Lookman)…