Il Cesena si rinforza fra i pali: contratto fino al 2026 per Luca Ferretti
Rinforzo fra i pali per il Cesena, che ha comunicato di aver acquistato il portiere Luca Ferretti. Di seguito la nota del club:
"Cesena FC comunica di aver sottoscritto un contratto con il portiere Luca Ferretti fino al 30 giugno 2026.
Classe 2003, Ferretti cresce nel settore giovanile dell’AC Carpi, con cui esordisce in prima squadra nel Campionato di Serie D 2021/22.
Nella stagione 2022/2023 debutta tra i professionisti con la maglia della Feralpisalò, mentre l’anno scorso raccoglie due presenze tra le fila del Rimini FC nel Campionato di Serie C.
In bianconero Ferretti indosserà la maglia numero 40.
Benvenuto a Cesena Luca!"
