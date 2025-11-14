Il Monza pensa a una 'mossa alla Gytkjaer': occhi in Polonia per rinforzare l'attacco

Una nuova operazione alla Christian Gytkjaer. È quella che ha in mente il Monza in vista della riapertura del mercato. Il club brianzolo infatti guarda in Polonia per rinforzare un reparto offensivo già fuori categoria per la Serie B – vista la presenza fra gli altri di Gianluca Caprari, Keita Balde e Dany Mota Carvalho – con un centravanti. L’infortunio di Agustin Alvarez e il poco spazio trovato da Andrea Petagna (84’ in cinque presenze) e Mirko Maric (261’ in otto gare) starebbero infatti spingendo la società a cercare un giocatore che possa fare al caso del tecnico Paolo Bianco.

Come riferiscono i colleghi di Sky Sport De infatti il club avrebbe messo nel mirino Filip Stojilkovic, classe 2000 in forza al Ks Cracovia dove ha messo a segno sette gol e tre assist in 14 presenze in Ekstraklasa, la massima serie del paese. Il giocatore svizzero, ma serbo d’origine, ha un contratto fino al 2028 e sarebbe nel mirino anche dei turchi del Goztepe.

Già in passato il club biancorosso ha puntato, con successo, su un giocatore che si era messo in luce nel campionato polacco come appunto Gytkjaer che arrivò nel 2020 dal Lech Poznan e fu decisivo per la prima storica promozione in Serie A del Monza. Chissà se anche questa volta la storia si ripeterà.