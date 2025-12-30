Sorprendente cambio della guardia a Empoli: Gemmi via, arriva Stefanelli come ds

L’Empoli si appresta a cambiare nuovamente pelle. Dopo aver esonerato l’allenatore scelto in estate – quel Guido Pagliuca che in Toscana non ha saputo ripetere le belle cose mostrate sulla panchina della Juve Stabia – il club azzurro ha deciso di sollevare dall’incarico anche colui che l’aveva scelto a inizio anno e aveva costruito la squadra la scorsa estate dopo la retrocessione: ovvero il direttore sportivo Roberto Gemmi.

Dopo un anno e mezzo in cui i risultati sono stati negativi, con la retrocessione nella passata stagione e una prima parte di Serie B che vede l’Empoli fuori dai play off, il dirigente classe ‘75 saluta dunque la piazza toscana a pochi giorni dall’apertura del mercato di riparazione. Una decisione che arriva a sorpresa, visto che non c’erano spifferi in questo senso, e che sembra significare il cambio di strategia della società del presidente Corsi che vuole affidare a un nuovo profilo la costruzione dell’Empoli del futuro a partire già da gennaio.

Al suo posto arriverà Stefano Stefanelli, classe ‘79 con importanti esperienze alle spalle con Cesena, Carpi, Pistoiese e soprattutto Pisa, r5educe dall’esperienza alla Juventus dove ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’area scouting sotto la gestione di Cristiano Giuntoli. Sarà lui a condurre il mercato e la programmazione del prossimo futuro dell’Empoli con l’obiettivo di dare al tecnico Alessio Dionisi quei giocatori necessari per risalire la classifica e portare al club giovani di talento – vista la sua consolidata esperienza nello scouting – da valorizzare e lanciare nel grande calcio al fianco dei prodotti del sempre florido vivaio azzurro.