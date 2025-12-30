Massimo Mauro: "Spalletti rinnovi e apra un ciclo. Un acquisto a gennaio? Zhegrova in salute"

Per parlare dei temi legati al mondo della Juventus, a La Gazzetta dello Sport, è intervenuto l'ex centrocampista, oggi opinionista, Massimo Mauro. Queste le sue considerazioni: "La Juve deve aprire un ciclo con Spalletti, io lo rinnoverei subito. Luciano non lo scopriamo oggi, è un tecnico che ha ottenuto risultati a tutte le latitudini. Soltanto con l’Italia ha fatto male, ma in Nazionale non si allena. E Spalletti ha bisogno di lavorare sul campo. Vede cose che gli altri non vedono, a Pisa ha cambiato la partita con il cambio di Locatelli, una sostituzione che in pochi avrebbero fatto a quel punto della partita".

Sulla lotta Scudetto: "Le prossime quattro giornate saranno decisive per misurare la Juventus. Storicamente i bianconeri contro le provinciali possono soffrire, ma poi vincono come a Pisa. Se Spalletti fa percorso netto contro Lecce, Sassuolo, Cremonese e Cagliari, beh a quel punto si potrebbero aprire anche nuovi scenari: dipende da quanti punti rosicchierà alle rivali".

Sul mercato: "Non vedo molto in giro: serve una “Spallettata” anche sul mercato, una bella invenzione. Palestra e Norton-Cuffy mi piacciono, però giocare nel Cagliari e nel Genoa è diverso: alla Juventus ci sono meno spazi per gli esterni. Il miglior acquisto a gennaio potrebbe essere quello di riavere Zhegrova al 100%".