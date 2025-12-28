Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la diciottesima giornata di campionato

Passato il Natale, tra la giornata di Santo Stefano e il giorno successivo, sabato 27 dicembre, la Serie B ha mandato definitivamente in archivio anche la 18ª giornata del campionato 2025-2026, che ha chiaramente smosso le classifiche dei migliori giocatori, reparto per reparto e in generale, e dei migliori allenatori, classifica che si aggiornerà dopo ogni confronto.

Di seguito tutte le classifiche stilate in base alle pagelle della nostra redazione di TuttoMercatoWeb.com.

Serie B, i migliori giocatori dopo la 18ª giornata: Ghedjemis trascinatore - Clicca qui!

Serie B, i migliori portieri dopo la 18ª giornata: Joronen prende il largo - Clicca qui!

Serie B, i migliori difensori dopo la 18ª giornata: Tiritiello guida, Bracaglia insegue - Clicca qui!

Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 18ª giornata: Busio in vetta - Clicca qui!

Serie B, i migliori attaccanti dopo la 18ª giornata: Ghedjemis show! - Clicca qui!

Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 18ª giornata: Alvini al primo posto - Clicca qui!

La Top11 di Serie B: Fulignati clamoroso. Iemmello leader. Prima gioia Barak - Clicca qui!

Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo trascina il Palermo e mantiene la vetta in solitaria - Clicca qui!