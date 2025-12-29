Parma al lavoro per il rinnovo di Bernabè: l'obiettivo è allungare fino al 2029

Nel dolce finale di 2025 del Parma c'è sicuramente la firma di Adrian Bernabé, già obiettivo di mercato di diverse squadre ma che il Parma intende blindare. Nonostante le tante indiscrezioni delle ultime ore, in particolare l'interesse forte della Juventus per il centrocampista spagnolo, Sky Sport conferma l'intenzione del Parma di rinnovare il prima possibile il contratto del proprio asso.

Il club ducale ha già avviato le trattative per il prolungamento del numero dieci, il cui contratto scade a giugno 2027 (con opzione per un'altra stagione però in favore del club ducale, ndr). L'intenzione è quella di blindare il centrocampista spagnolo a un anno e mezzo dalla scadenza. Questo consentirebbe alla società non solo di poter ipotizzare un'ulteriore permanenza di Bernabé, ma anche, eventualmente, di aver maggiore potere in sede di trattativa con le squadre potenzialmente interessate.

In queste ultime ore Sky ha svelato ulteriori dettagli circa il rinnovo che i vertici del club emiliano sono pronti ad avanzare per Adrian Bernabé. Estensione contrattuale di altri due anni, con nuova scadenza fissata a giugno 2029. I contatti sono stati allacciati e l'intenzione della società è di continuare a lavorare per arrivare a fumata bianca. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro di Bernabé e, si spera, per raggiungere l'accordo per il nuovo contratto.