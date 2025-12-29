Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Trapani, si cambia in dirigenza. Esonerato il Direttore Sportivo Mussi

© foto di FEDERICO SERRA
Claudia Marrone
Oggi alle 16:50Serie C
Claudia Marrone
fonte Alessio Alaimo

Che il rapporto tra la proprietà e il Direttore Sportivo Andrea Mussi non fosse più idilliaco era cosa nota da tempo, ma adesso, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il dirigente è stato esonerato dal Trapani; la sua posizione sembrava già in bilico dall'arrivo di Luigi Volume, nominato Direttore dell'area Tecnica granata, ma adesso la decisione è stata proprio presa. Si attende solo il comunicato ufficiale che certificherà il tutto, quando per altro mancano sempre meno giorni all'apertura del calciomercato invernale.

La sessione di riparazione, infatti, prenderà il via venerdì 2 gennaio, per concludersi poi un mese dopo, alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio, ma non sarà condotta da Mussi, che era alla sua seconda esperienza in Sicilia: il dirigente, infatti, era stato l'uomo mercato in Serie D, ma il 3 dicembre 2024 era stato esonerato la prima volta, salvo poi essere richiamato qualche mese dopo. Ora, un nuovo scenario.

