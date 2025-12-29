TMW Radio Di Gennaro: "Napoli, Hojlund insostituibile ora. E sulla Fiorentina dico che..."

A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Conte, parole che fanno discutere. Ha ragione?

"Ha fatto una cosa straordinaria lo scorso anno, ma su tre anni ha vinto due Scudetti, sono 15 anni che vanno in Europa. La rosa è importante, ora sono tra le big. E' una strategia quella che attua, il Napoli è forte. Hanno speso 85 giocatori per tre giocatori, chi può permetterselo in Serie A? Quindi come fare a dire certe cose?".

Napoli, ora Hojlund o Lukaku davanti?

"Ha cambiato anche modulo quest'anno, ora Hojlund è dominante e per come lega il gioco e gioca davanti è diverso da Lukaku. Ovvio, è un'alternativa ora Lukaku, come fai a toccare Hojlund ora?".

Lazio, il gol dell'Udinese era da annullare?

"C'era qualcosa di non chiaro e andava annullato".

Come vede la Fiorentina, che perde anche a Parma?

"Il gol del Parma è la fotografia di una squadra che non si rende conto che lotta per non retrocedere. Paratici, se arriva, deve dire 2-3 cose, che comanda lui e basta e gli altri devono fare il loro lavoro. I tre difensori non sono buoni per quella squadra, si è visto, poi dovrà fare scelte drastiche. Chi non se la sente, si alleneranno da un'altra parte. I giocatori non si rendono conto della situazione. Paratici o viene per questo o può essere l'apripista per la vendita futura della società".