TMW Vis Pesaro, il centrale Bove in uscita a gennaio: ci sono già due club interessati

L’esperienza del difensore Davide Bove con la maglia della Vis Pesaro è destinata a esaurirsi nel corso del mercato di riparazione. Il centrale infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, è stato messo sul mercato dalla società biancorossa che gli cercherà una sistemazione adeguata a gennaio.

Il classe ‘98, che in questa stagione ha collezionato 16 presenze complessive – e in totale 46 presenze con un gol con il club marchigiano -, è uno dei difensori più interessanti e forti della terza serie – dove vanta esperienze con le maglie di Novara, Crotone e Avellino e conta 155 presenze oltre ad altre 10 nei play off e 4 in Coppa Italia Serie C - e per questo sono già diverse le squadre che hanno avanzato i primi sondaggi nei suoi confronti. In particolare nelle scorse ore si sono mosse il Casarano del Girone C e il Pontedera nel Girone B, ma nei prossimi giorni altre società potrebbero bussare alla porta della Vis.

L’intenzione del club di Pesaro è quella di cedere a titolo definitivo Bove, che ha un contratto fino al 2028, anche per fare cassa e poter poi rinforzare la rosa a disposizione di mister Stellone in vista della seconda parte di stagione.