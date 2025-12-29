Caressa: "Il nuovo modulo del Napoli favorisce Hojlund, tutti i suoi numeri sono migliorati"

Il giornalista Fabio Caressa è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club su Sky Sport per commentare l'evoluzione del Napoli di mister Conte, sempre più convincente oltre che vincente. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, in particolare su bomber Rasmus Hojlund:

“Hojlund in campionato, tra le prime sette e le partite dopo il cambio di modulo, ha radicalmente cambiato i suoi numeri. E forse non è un caso. Ha gol più e assist: da 2 a 6. I numeri sono tutti cresciuti: tiri in porta da 1 a 5, sono triplicati e raddoppiati i tocchi in area di rigore.

E sono raddoppiati anche i tocchi nell'ultimo terzo. Quindi non c'è dubbio, questo nuovo modo di giocare favorisce Hojlund. Perché probabilmente ha più spazio per andare e più profondità per giocare. Velocità massima in fase offensiva e in fase difensiva, 32.9-30.5 Km/h. È primo tra gli attaccanti in tutti e due i numeri, sia come velocità propositiva che come velocità difensiva".