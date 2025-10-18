Juve Stabia, Abate: "Tifosi felici, ma testa bassa e continuiamo a lavorare. Orgoglioso del gruppo"

Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate dopo la vittoria nel derby con l'Avellino: “Abbiamo affrontato la gara nel modo giusto. All’inizio eravamo un po’ contratti, sia noi che loro, ma nel primo tempo abbiamo subito pochissimo e siamo riusciti a sbloccarla su palla inattiva. Abbiamo avuto anche due o tre situazioni in cui con un ultimo passaggio di qualità potevamo concretizzare di più. Nel secondo tempo siamo partiti bene, poi negli ultimi venti minuti abbiamo difeso con grande ordine. Sono contento dei ragazzi che sono entrati dalla panchina: hanno dato tutti un contributo importante. Questi sono tre punti pesanti, che ci danno fiducia e ci permettono di proseguire nel nostro percorso di crescita. L’Avellino è una squadra esperta, che sa stare dentro la partita, sa soffrire e sa giocare a calcio. Ma i miei ragazzi hanno combattuto con le unghie e con i denti, mettendo qualità e carattere nei momenti decisivi.

Centralmente non abbiamo mai sofferto, abbiamo concesso solo un paio di cross laterali e un mezzo episodio nel primo tempo, ma siamo sempre rimasti in controllo. Chi ha giocato meno ha risposto alla grande. Sono segnali che fanno la differenza, ma oggi tutti hanno dato il massimo. Questo è lo spirito che voglio. Era una partita sentita dalla piazza, lo sapevamo. Siamo contenti e orgogliosi di aver regalato una gioia ai nostri tifosi. Ora testa bassa e si continua a lavorare”.