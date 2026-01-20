Juve Stabia, Baldi verso il prestito alla Torres: prima però il rinnovo fino al 2028
Matteo Baldi è pronto a lasciare temporaneamente la Juve Stabia per cercare maggiore continuità. Secondo Il Mattino, il difensore classe 2002 è vicino al trasferimento in prestito alla Torres, club sardo militante in Serie C.
Dopo una prima parte di stagione trascorsa con otto presenze in Serie B, Baldi avrà l'opportunità di giocare con regolarità nella categoria inferiore. Il calciatore, impiegabile sia come esterno destro che come centrale difensivo, rappresenta un profilo su cui le Vespe puntano con convinzione.
Non a caso, prima della partenza per la Sardegna, il giocatore rinnoverà il contratto con la Juve Stabia fino al 2028. L'operazione dovrebbe definirsi nelle prossime ore, permettendo a Baldi di iniziare subito la sua nuova avventura.
