Ufficiale Juve Stabia, il difensore Baldi rinnova fino al 2028. E va in prestito alla Torres

Il difensore Matteo Baldi, che in questa stagione ha giocato solo otto gare in gialloblù, proseguirà la sua stagione in Serie C con la maglia della Torres. Ma prima ha rinnovato il contratto con la Juve Stabia come comunica il club campano:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto con il difensore Matteo Baldi fino al 30 giugno 2028.

Contestualmente, il club rende noto di aver definito l’accordo con la Torres per la cessione del calciatore a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

Con la maglia gialloblù, Baldi ha collezionato 56 presenze, mettendo a referto 1 rete e 2 assist, contribuendo alla vittoria del campionato di Serie C nella stagione 2023/2024 e al raggiungimento del quinto posto nella scorsa stagione, conclusasi con la semifinale dei play off di Serie B.

La società desidera ringraziare Matteo per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 30 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Questo il comunicato della Torres:

"La Torres comunica l’acquisizione a titolo temporaneo di Matteo Baldi dalla Juve Stabia.

Il centrale classe 2002, all’occorrenza esterno basso di destra, arriva in prestito dal Club campano con cui vanta 55 presenze totali, un gol e due assist, tra Serie C e Serie B. Nonostante la giovane età, Baldi ha già disputato diversi campionati in Lega Pro con le maglie di Alessandria e Triestina. Baldi si è anche laureato campione di Serie C nella stagione 2023-24 con la Juve Stabia".