Juve Stabia, Dos Santos: "La D e poi la B, tutto in sei mesi: un grande cambiamento"

Giornata di presentazione in casa Juve Stabia per Matheus Priveato Luz Dos Santos, esterno brasiliano che la Juve Stabia ha prelevato nei giorni scorsi dal Saluzzo formazione della nostra Serie D.

“Ci ho messo un po’ a realizzare il doppio salto in soli 6 mesi - ha raccontato il ragazzo classe 2002 -, ho iniziato a giocare a calcio sin da piccolo. É stato un grande cambiamento, sono un ragazzo dedito al lavoro e spero di fare bene. Sono un amante di storie come quella di Messias, mi metto a disposizione del mister, dello staff e dei miei compagni, darò tutto per portare il club a vincere. Il mister è una persona fantastica, mi sta insegnando tanto, mi sto mettendo all’opera per migliorare. Il pubblico l’ho potuto apprezzare sin da subito, venendo da un realtà con pochi tifosi al seguito, una volta entrato in campo ho pensato solo a dare tutto.

La fiducia del mister sin dall’inizio mi ha motivato tantissimo, non mi aspettavo di esordire fin da subito, ma appena mi ha chiamato mi si è accesso quel fuoco dentro per aiutare i miei compagni. Ho sentito sin da subito la differenza negli allenamenti, ho avuto una fase di adattamento rapida anche se mi devo ancora abituare a tutto".