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"L'ultimo dei romantici" alla caccia di un altro miracolo. D'Angelo sceglie ancora lo Spezia

"L'ultimo dei romantici" alla caccia di un altro miracolo. D'Angelo sceglie ancora lo SpeziaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 08:04Serie B
Tommaso Maschio

“L'ultimo dei romantici” (parole sue) torna allo Spezia per provare a centrare un altro miracolo a distanza di due stagioni. E forse questa volta deve fare ancora meglio di quanto non fece nella stagione 2023/24. Luca D'Angelo dopo l'esonero di inizio novembre, quando aveva collezionato appena sette punti in undici gare, avrebbe potuto ripartire da altre piazze sia in Serie B sia in Serie C, ma ha sempre rifiutato ogni proposta sperando in cuor suo di poter tornare su quella panchina a cui si è fortemente legato negli ultimi anni.

Nel novembre del 2023 infatti l'allenatore abruzzese era stato chiamato al capezzale degli Aquilotti, che avevano appena 10 punti dopo 13 gare, per provare una rimonta che sembrava impossibile e conquistare la salvezza. Come finì quella stagione tutti lo sanno – salvezza diretta con 44 punti – e anche come proseguì la sua avventura in terra ligure con una promozione in Serie A sfiorata e persa amaramente contro la Cremonese al Picco nella finale play off. Poi la storia recente con un inizio stentato, l'addio in favore di un Roberto Donadoni che non ha cambiato l'inerzia della stagione, e ora il ritorno per le ultime sei gare stagionali con un altro miracolo da tentare per poi, probabilmente, salutarsi definitivamente.

D'Angelo proverà a scuotere la squadra ripartendo da quel rapporto viscerale con la piazza, che lo ha spesso invocato in questi mesi, che lo ha portato a rifiutare offerte importanti in questi mesi. Non ultima quella dei rivali della Sampdoria che sul piatto avevano messo un contratto importantissimo: 500mila euro a stagione fino al 2028 con una decurtazione di centomila euro per ogni, eventuale, stagione in Serie C (fonte Secolo XIX). Un'offerta faraonica che però D'Angelo, nonostante un incontro a Bologna con Andrea Mancini, ha deciso di non cogliere non appena saputo della possibilità di tornare allo Spezia. Perché alla fine per un romantico i soldi non solo l'unica cosa che conta.

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