Inter pronta a cedere Thuram in estate: il club punta a incassare 70 milioni di euro
Marcus Thuram non convince l'Inter e in estate potrebbe anche partire e lasciare Milano. In Inghilterra pensano che Newcastle e Aston Villa possano cercare di strapparlo ai nerazzurri, ma sullo sfondo resta anche l'ipotesi Arabia Saudita che non è del tutto tramontata. Nel contratto del francese c'è una clausola da 85 milioni di euro, ma la sensazione è che ne basteranno meno per accaparrarselo.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cifra giusta per acquistare Thuram è di 70 milioni di euro. Forse sono anche troppi considerando il suo rendimento recente, ma le sue potenzialità sono indubbie e la testimonianza arriva proprio da Didier Deschamps, che si fida talmente tanto di lui che lo ha convocato malgrado il periodo no. In estate poi Marotta e Ausilio decideranno il da farsi.
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