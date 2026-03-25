Panucci ottimista sui playoff per il Mondiale: "Se l’Italia gioca con personalità, non ce n'è"

-1 al primo playoff per l'Italia. Domani sera a Bergamo la Nazionale di Gennaro Gattuso si gioca una buona fetta di Mondiale. Una gara da dentro o fuori contro l'Irlanda del Nord per continuare a sperare in un posto negli Stati Uniti, Messico e Canada. Una partita da non sbagliare, una gara secca che impone un solo risultato. E' comunque ottimista Christian Panucci. L'ex difensore di Milan e Roma, fra le altre, ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport proprio dell'impegno di Donnarumma e compagni:

Sono ottimista, penso di sì. Siamo molto superiori all’Irlanda del Nord e poi...". E poi in caso di successo ci sarà la sfida a Galles o Bosnia che si giocherà in trasferta ma sempre in gara secca: "Stili diversi. Il Galles ha ritmo e giocare là è sempre complicato, la Bosnia ha più talento e molto orgoglio. Ma se l’Italia gioca con personalità, non ce ne è".