TMW D'Azzò su Dos Santos: "Dall'Eccellenza alla B in 7 mesi. Talenti nelle categorie inferiori ma serve fiducia"

L'avvocato Umberto D'Azzò, nel corso del 'Palermo Football Meeting' organizzato da Conference403 a 'La Braciera in Villa' in sinergia con l'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Lumsa, ha parlato di come Esse Sports ha scovato e poi portato in Serie B Matheus dos Santos, esterno offensivo brasiliano classe 2003 che militava nelle serie inferiori: “La trattativa nasce da un'analisi di scouting che operiamo sul territorio nazionale perché in questi ultimi anni assistiamo al fenomeno di grandi club di Serie A, ma anche di Serie B, che guardano maggiormente ai campionati esteri piuttosto che quelli minori italiani. Lo scorso anno Alberto Ferruzzi, un nostro scout, vede giocare Dos Santos in Eccellenza e subito nota che questo ragazzo merita qualcosa di più e così iniziamo questo percorso insieme. In estate si trasferisce al Saluzzo in Serie D dove si mette subito in mostra con 8 gol e tre assist in 17 gare nel girone d'andata".

"Poi nasce l'idea di non aspettare il mercato estivo, ma di proporlo già in quello invernale a società di Serie B e Serie C. - prosegue il procuratore parlando del trasferimento - La Juve Stabia fin da subito si dimostra molto interessata e concreta nei suoi confronti. Essendo un club punta molto sui giovani, li valorizza, grazie a un direttore sportivo anch'esso giovane e che fa un grande lavoro decidiamo di intraprendere questo percorso. Penso che possa essere la prova che oggi nei campionati minori ci sono giocatori che meritano di stare più in alto. In sette mesi è passato dall'Eccellenza alla Serie B e per questo serve solo dare fiducia".

Infine uno sguardo fra presente e futuro: "Ha esordito in Serie B, ha fatto quattro presenze e si sta inserendo. Passare dai dilettanti alla Serie B non è facile e sono necessari dei passaggi di adattamento per essere integrato. Penso però che il trasferimento a gennaio sia un'anticipazione di quello che potrà fare il prossimo anno prossimo”.