Pazzini: "Italia, Esposito sarà uno dei titolari. Bernardeschi e Zaniolo potevano esserci"

Giampaolo Pazzini, ex attaccante anche della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così dell'Italia: "Mi hanno convinto le scelte di Rino, ha portato avanti l'idea del gruppo, sono tutti insieme da diverso tempo. Abbiamo tutti gli attaccanti che ci possono portare al Mondiale".

Qual è la coppia d'attacco ideale per la Nazionale?

"Molto dipenderà dalle condizioni fisiche. Kean sta facendo fatica, Raspadori è rientrato da poco… Penso che Pio Esposito sia uno dei due sicuramente".

La pressione che gli viene messa addosso è giusta?

"No, la troppa pressione che gli viene messa da fuori è totalmente sbagliata. È giovane, sta facendo grandissime cose per l'età che ha, deve giocare spensierato e con la sfrontatezza del giovane, la pressione la devono prendere i più esperti".

Ovvero?

"Chi ha tante presenze in Nazionale, da chi ha già giocato partite importanti. Sanno cosa vuol dire e devono trascinare anche il resto del gruppo".

Chi avrebbe meritato una chance?

"Bernardeschi e Zaniolo stanno facendo un campionato importante, potevano stare sicuramente dentro. Gattuso ha portato avanti più il discorso del gruppo, poi dipende dai moduli e forse trovar loro un ruolo è più complicato".

Quali saranno le insidie maggiori?

"Sono molto ottimista, il pensiero è sulla seconda. Chiaro che giocare fuori casa una finale… L'effetto ambientale potrebbe essere l'aspetto più complicato da affrontare".

Andremo al Mondiale?

"Il mio è un augurio, dobbiamo…".