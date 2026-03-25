TMW Griezmann lancia la sfida a Messi in Florida. Cinque anni fa piaceva a Inter e Juve

Antoine Griezmann avrebbe voluto provare l'Italia. Succedeva cinque anni fa, quando il Petit Diable a Barcellona era diventato un inquilino scomodo, gravato da uno stipendio pesantissimo - circa 17 milioni di euro all'anno - che il Covid aveva reso insostenibile per un club che, pur essendo tra i più ricchi al mondo con circa 145 milioni di euro stagionali solo dal botteghino, stava facendo i conti con bilanci in rosso. C'era tutta l'intenzione di liberarsi di lui, anche per fare spazio economico al rinnovo di Lionel Messi, che per quasi un mese rimase senza contratto anche a causa delle richieste del padre.

Piaceva prevalentemente a due squadre: Inter e Juventus. Entrambe colpite duramente dalla pandemia e non avevano le risorse per sostenere quell'ingaggio. Il Barça non era disposto a svendere, Griezmann non aveva intenzione di dimezzarsi lo stipendio, l'operazione naufragò prima ancora di decollare. Il francese sarebbe potuto servire come pedina di scambio per arrivare a Lautaro, ma senza liquidità il ragionamento rimase puramente teorico - e la Juventus, di lì a poco, avrebbe ceduto Cristiano Ronaldo.

Tre anni dopo Griezmann tornò a essere una delle stelle dell'Atletico, in prestito con diritto di riscatto (esercitato) per 20 milioni. Ora però è arrivato il momento dei saluti. Griezmann ha firmato con l'Orlando City a partire da luglio 2026. Il club della Florida, che milita in MLS, ha ufficializzato che il campione del mondo 2018 entrerà a far parte del club con un contratto valido fino alla stagione 2027-2028, con opzione per la 2028-2029. Ritrovando Leo Messi.