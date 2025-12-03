Bari, Magalini: "Può darci una grossa mano. Mercato? Ci faremo trovare pronti"

Assieme a Vincenzo Vivarini, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Bari, si è presentato anche il direttore sportivo del club pugliese, Giuseppe Magalini. Questa la sua analisi della situazione riportata da TuttoBari:

"Vorremmo fare un saluto a Caserta e il suo staff per la loro professionalità. Non hanno avuto fortuna. Vivarini? Avevamo un identikit ben preciso. Può darci una grossa mano sullo sviluppo del gioco, sulla tecnica, sull'organizzazione. Con Vivarini abbiamo discusso in lungo e in largo, abbiamo cercato di capire da lui se la squadra fosse consona. Abbiamo avuto delle risposte positive. Lo abbiamo messo in difficoltà con tre partite ravvicinate: eravamo consci di rischiare qualcosa, ma siamo partiti.

Mercato? Col presidente ci sentiamo tutti i giorni. Ci siederemo per affrontare il problema. Ci faremo trovare pronti come abbiamo fatto altre volte. L'anno scorso abbiamo lavorato con le difficoltà dei calciatori che abbiamo trovato. In questo punto della stagione eravamo se non sbaglio quinti. Siamo stati in zona playoff quasi tutto l'anno. Anche lo scorso gennaio abbiamo fatto ciò che era consono fare. Quest'anno se andiamo a vedere i commenti del 2 settembre erano ben altri. Siamo convinti dei valori. Rimarranno 10-12 calciatori, non so se questo fa piacere. Rinnovo Dorval? Ci siamo visti con gli agenti, c'è una situazione in essere non dovuta solo a noi".