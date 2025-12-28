Focus TMW La Top11 di Serie B: Fulignati clamoroso. Iemmello leader. Prima gioia Barak

Il 18° turno di Serie B, l’ultimo del 2025, si è chiuso con una serie di risultati importanti. Il Frosinone, primo in classifica, non va oltre l’1-1 contro l’Empoli, permettendo così al Monza, vittorioso a Modena, di accorciare. Bene Venezia e Palermo; benissimo il Catanzaro al 5° successo consecutivo. In coda, invece, vittorie importanti di Sampdoria e Spezia.

Questa la Top11 della 18ª giornata del campionato di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-1-2):

Fulignati (Empoli) 8.0 - Non può nulla sul gol subito. Tiene in piedi i suoi con almeno tre interventi decisivi, uno clamoroso nel finale su Barcella. Sicurezza.

Dickmann (Bari) 6.5 - Schierato in un ruolo non suo risponde presente lo stakanovista ex Brescia, lo fa firmando la rete del momentaneo vantaggio con una rasoiata, si mangia poco dopo il possibile 2-0.

Brighenti (Catanzaro) 7.0 - Attento e preciso. Difficilmente si passa dalle sue parti.

Ravanelli (Monza) 6.5 - Con uno stacco imperioso a metà ripresa, sugli sviluppi di un corner, regala tre punti d'oro al Monza nella corsa all'obiettivo Serie A: i brianzoli tornano in vetta almeno per una notte, in attesa dell'impegno di domani del Frosinone.

Azzi (Monza) 6.5 - Corre meno del solito sulla fascia di sua competenza, ma quantomeno entra nel tabellino della gara andando a realizzare il gol del pareggio in avvio di ripresa.

Massolin (Modena) 7.0 - Illumina il "Braglia" con una serie di giocate di spessore nei primi 45', mettendo anche lo zampino sull'episodio del rigore assegnato dopo revisione al VAR per un fallo subito da Gliozzi. Azzecca praticamente tutte le giocate, comportandosi al meglio nel ruolo di seconda punta.

Conti (Sampdoria) 7.0 - Si perde Portanova che segna indisturbato il gol del vantaggio ma si fa ampiamente perdonare con una conclusione dalla distanza che dà il pareggio alla sua Sampdoria. Una gioia tripla per lui che, genovese e prodotto del settore giovanile, ha il blucerchiato tatuato sotto pelle.

Barák (Sampdoria) 7.0 - Finalmente il centrocampista ceco si sblocca segnando un gol pesantissimo che porta tre punti vitali per la sua squadra.

Yeboah (Venezia) 7.0 - Come spesso e volentieri accade è il migliore dei suoi con movimenti rapidi e fluidi, spesso determinanti, come in occasione del gol.

Pittarello (Catanzaro) 8.0 - Protegge tante sfere, gioca con grande sacrificio. Prestazione coronata dal gol che manda in crisi il Cesena.

Iemmello (Catanzaro) 7.5 - Altri 3 punti per una volata pazzesca. La squadra lo segue con grande fiducia e cattiveria. C'è tutto in questo gruppo.