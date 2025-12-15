Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il secondo assist di Palladino all'Italia: lo scorso anno Kean, questo Scamacca. Gattuso riflette

Il secondo assist di Palladino all'Italia: lo scorso anno Kean, questo Scamacca. Gattuso rifletteTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 14:15Serie A
Dimitri Conti

Per il secondo anno, Raffaele Palladino potrebbe aver fornito un grande assist alla Nazionale italiana e nello specifico al suo commissario tecnico, Gennaro Gattuso. L'attuale allenatore dell'Atalanta infatti sembra ormai starsi specializzando nel rilancio di attaccanti dalla parabola discendente, meglio se hanno anche un carattere da bad boy con cui dover fare i conti. Chiedere, per avere conferme in merito, agli ultimi due numeri nove con cui ha avuto modo di lavorare.

In origine, lo scorso anno, fu Moise Kean. Il centravanti ex Juventus con Palladino è stato in grado di ribaltare il mondo attorno a sé, passando dagli zero gol segnati nella sua ultima annata a tinte bianconere, la 2023/24, ai 19 nella sola Serie A dell'anno passato, della quale è stato vicecapocannoniere alle spalle del solo Retegui. Il baratro in cui è risprofondato Kean, assieme al resto della Fiorentina, fanno pensare che non sia stato tutto solo un caso.

Anche perché adesso Palladino lo sta facendo ancora, stavolta con Gianluca Scamacca. Divenuto negli ultimi mesi quasi un ingombro agli occhi di qualcuno, il centravanti scuola Roma ha invece molto da offrire e se ne stanno accorgendo sostenitori, o anche semplici osservatori della Dea: Scamacca ha infatti segnato già 5 gol nelle prime 6 partite con Palladino in panchina, in quello che a molti sembra già una sorta di replay di quanto visto un anno fa con Kean. Di sicuro tra chi prende appunti sul lavoro fatto da Palladino col suo centravanti, c'è Gattuso: la scelta del numero nove sarà uno degli aspetti da non sbagliare, per evitare di riassaporare di nuovo l'amarezza per una mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia.

Articoli correlati
Fantacalcio, top & flop della 15^ giornata in Serie A Fantacalcio, top & flop della 15^ giornata in Serie A
Due reti decisive con 38 di febbre, L'Eco di Bergamo in apertura: "Scamacca lancia... Due reti decisive con 38 di febbre, L'Eco di Bergamo in apertura: "Scamacca lancia l'Atalanta"
Atalanta, Scamacca: "Ogni tanto ci vuole fortuna, andava bene anche di ginocchio"... Atalanta, Scamacca: "Ogni tanto ci vuole fortuna, andava bene anche di ginocchio"
Altre notizie Serie A
Milan, domani la scelta su Gabbia: il centrale può essere convocato per la Supercoppa... Milan, domani la scelta su Gabbia: il centrale può essere convocato per la Supercoppa
Inter, niente voli pindarici per il 1° posto in Serie A. Bisseck: "Dobbiamo continuare... Inter, niente voli pindarici per il 1° posto in Serie A. Bisseck: "Dobbiamo continuare così"
Bonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato" TMW RadioBonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato"
Inter, buone nuove per Chivu: sia Darmian che Calhanoglu andranno in Arabia Inter, buone nuove per Chivu: sia Darmian che Calhanoglu andranno in Arabia
Roma, il futuro di Pisilli è ancora da decifrare: anche il Cagliari piomba sul centrocampista... Roma, il futuro di Pisilli è ancora da decifrare: anche il Cagliari piomba sul centrocampista
Fabio Cannavaro: "Mai stato vicino alla panchina azzurra. Niente Mondiale? Sarebbe... Fabio Cannavaro: "Mai stato vicino alla panchina azzurra. Niente Mondiale? Sarebbe un dramma"
Bologna, i convocati di Italiano per la Supercoppa: tutti presenti tranne i due infortunati... Bologna, i convocati di Italiano per la Supercoppa: tutti presenti tranne i due infortunati
Il Napoli cerca di compattarsi: lungo confronto tra Conte e la squadra in vista della... Il Napoli cerca di compattarsi: lungo confronto tra Conte e la squadra in vista della Supercoppa
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c’è Pioli con un direttore esperto
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
4 Romo-Como, le probabili formazioni: ancora fiducia a Ferguson, Moreno insidia Valle
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Crisi Fiorentina, riunione al Viola Park per valutare il futuro di Vanoli: tutte le ipotesi in caso di esonero
Immagine top news n.1 In arrivo il rilancio di Tether per la Juventus. Ma la famiglia Agnelli dirà ancora di no
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Napoli, altra sconfitta: è buio pesto lontano dal Maradona. Ora la Supercoppa per ritrovarsi
Immagine top news n.4 Juventus, perché l’offerta di Tether non convince: valutazione lontana dal valore reale del club
Immagine top news n.5 Dite la verità: chi non avrebbe firmato nel Milan per trovarsi a questo punto?
Immagine top news n.6 Serie A, è sempre più bagarre in vetta. Sorridono Inter e Juve, in attesa di Roma-Como
Immagine top news n.7 Successo fondamentale in chiave Champions per la Juventus. Espugnata Bologna con Cabal
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.2 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.3 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Napoli: "Napoli, Conte sta limitando i danni. Milan non da Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: “Dopo cinque anni la Juve sta tornando nei circoli importanti del campionato”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, domani la scelta su Gabbia: il centrale può essere convocato per la Supercoppa
Immagine news Serie A n.2 Inter, niente voli pindarici per il 1° posto in Serie A. Bisseck: "Dobbiamo continuare così"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Fiorentina: "A gennaio serve una vera rivoluzione sul mercato"
Immagine news Serie A n.4 Inter, buone nuove per Chivu: sia Darmian che Calhanoglu andranno in Arabia
Immagine news Serie A n.5 Roma, il futuro di Pisilli è ancora da decifrare: anche il Cagliari piomba sul centrocampista
Immagine news Serie A n.6 Fabio Cannavaro: "Mai stato vicino alla panchina azzurra. Niente Mondiale? Sarebbe un dramma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, report medico: lesione di primo grado al bicipite femorale per Defrel
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 16ª giornata: testa a testa Mignani-Alvini
Immagine news Serie B n.3 Armando Izzo e la compagna Raffaella Fico perdono il figlio che stavano aspettando
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 16ª giornata: Ghedjemis si consolida in vetta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 16ª giornata: Schiavi sorpassa tutti
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 16ª giornata: Tiritiello guida, Bani insegue
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Jonsson: "Ionita e Crnigoj tanta roba. Senza penalità saremmo in corsa playoff"
Immagine news Serie C n.2 Alcione, Gallazzi: "Faremo i playoff! Serie B in tre anni. Sul progetto seconde squadre..."
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, la nuova proprietà sta valutando l'organigramma: Bolis in bilico?
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, tesserato l'ex Rimini Mattia Gagliano: indosserà la maglia numero 24
Immagine news Serie C n.5 Guidonia Montecelio-Ascoli 0-0, Ginestra: “Un pareggio che vale come una vittoria”
Immagine news Serie C n.6 Delusione a Catania dopo l'1-1 di Potenza. Rolfini: "Sfortunato e incazzato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 9ª giornata: Wullaert alla terza presenza di fila
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Roma al 7° successo. Sassuolo, fine del digiuno
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere