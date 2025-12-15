Il secondo assist di Palladino all'Italia: lo scorso anno Kean, questo Scamacca. Gattuso riflette

Per il secondo anno, Raffaele Palladino potrebbe aver fornito un grande assist alla Nazionale italiana e nello specifico al suo commissario tecnico, Gennaro Gattuso. L'attuale allenatore dell'Atalanta infatti sembra ormai starsi specializzando nel rilancio di attaccanti dalla parabola discendente, meglio se hanno anche un carattere da bad boy con cui dover fare i conti. Chiedere, per avere conferme in merito, agli ultimi due numeri nove con cui ha avuto modo di lavorare.

In origine, lo scorso anno, fu Moise Kean. Il centravanti ex Juventus con Palladino è stato in grado di ribaltare il mondo attorno a sé, passando dagli zero gol segnati nella sua ultima annata a tinte bianconere, la 2023/24, ai 19 nella sola Serie A dell'anno passato, della quale è stato vicecapocannoniere alle spalle del solo Retegui. Il baratro in cui è risprofondato Kean, assieme al resto della Fiorentina, fanno pensare che non sia stato tutto solo un caso.

Anche perché adesso Palladino lo sta facendo ancora, stavolta con Gianluca Scamacca. Divenuto negli ultimi mesi quasi un ingombro agli occhi di qualcuno, il centravanti scuola Roma ha invece molto da offrire e se ne stanno accorgendo sostenitori, o anche semplici osservatori della Dea: Scamacca ha infatti segnato già 5 gol nelle prime 6 partite con Palladino in panchina, in quello che a molti sembra già una sorta di replay di quanto visto un anno fa con Kean. Di sicuro tra chi prende appunti sul lavoro fatto da Palladino col suo centravanti, c'è Gattuso: la scelta del numero nove sarà uno degli aspetti da non sbagliare, per evitare di riassaporare di nuovo l'amarezza per una mancata qualificazione ai Mondiali dell'Italia.