Lazio, a Sarri serve qualità a centrocampo: Samardzic torna un nome concreto

Maurizio Sarri ha dato solidità e identità alla Lazio, ma non può inventare la tecnica che manca. La squadra è organizzata, compatta, ma fatica a produrre gol e occasioni con continuità. Serve qualità, soprattutto negli ultimi trenta metri, almeno un centrocampista capace di aggiungere finalizzazione e imprevedibilità. Il rientro di Toma Basic ha riportato qualche tiro da fuori, ma non basta per colmare il gap.

Il centrocampo sarà uno dei reparti da rinforzare e rappresenta una priorità nelle richieste di Sarri. Sul tavolo della dirigenza circolano diversi nomi, alcuni legati anche al passato del tecnico. Loftus-Cheek resta un pallino del Comandante, ma l’operazione appare complicata. Più interessante, invece, è un nome che in passato era stato scartato.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero, Sarri oggi accoglierebbe volentieri Lazar Samardzic. Il serbo, ora all’Atalanta, sta trovando poco spazio con Palladino e potrebbe rappresentare un’occasione di mercato. È il profilo che manca alla Lazio: qualità tra le linee, capacità di rifinire e tiro dalla distanza. Durante la prima esperienza biancoceleste, Sarri aveva frenato sul suo arrivo; ora lo considererebbe un rinforzo ideale.

Restano sullo sfondo altre piste. Il Bologna valuta Fabbian cifre ritenute eccessive, mentre Ilic del Torino è un’opzione più concreta, anche se Sarri lo vede maggiormente come vertice basso. Dall’estero è emersa anche la candidatura del classe 2007 Alessandro Puzzo del Colonia, ma l’allenatore è stato chiaro: servono giocatori pronti, in grado di incidere subito. La Lazio cerca qualità per fare il salto, e il tempo delle scommesse sembra finito.