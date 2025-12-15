Pisa, brusca involuzione nelle ultime partite: ora Gilardino cerca risposte per la salvezza

Ultima spiaggia forse no, ma poco ci manca. Domenica a Cagliari il Pisa non potrà permettersi un’altra battuta d’arresto: la quarta sconfitta consecutiva rischierebbe di compromettere seriamente la corsa salvezza. Se il ko con l’Inter era stato accompagnato da elogi per la prestazione, quelli contro Parma e soprattutto Lecce hanno acceso campanelli d’allarme ben più rumorosi, al di là dei quattro punti da recuperare sulla zona sicura.

C’è una differenza evidente tra le ultime uscite. Contro il Parma almeno si era vista una reazione nel tentativo di raddrizzare il match; al Via del Mare, invece, il Pisa è mancato sotto ogni aspetto, tecnico e mentale. "Siamo stati irriconoscibili, non c’è stato nulla di positivo", ha ammesso Alberto Gilardino, assumendosi la responsabilità di una brusca involuzione. A preoccupare è soprattutto il rendimento negli scontri diretti: già a ottobre, contro il Verona, era emersa una squadra più timorosa di perdere che desiderosa di vincere.

Il calendario non aiuta. Cagliari in trasferta, Juventus all’Arena Garibaldi e poi Genoa a Marassi il 3 gennaio: tre partite che valgono una fetta enorme della stagione e, inevitabilmente, anche del futuro dell’allenatore. Al momento la società continua a dargli fiducia, ma serve un cambio di passo immediato. Le assenze pesano. A Lecce si sono sentite quelle di Nzola e Cuadrado, così come quella di Akinsanmiro, impegnato in Coppa d’Africa. Il colombiano potrebbe recuperare per la Sardegna, mentre l’attaccante angolano resterà fuori. I problemi maggiori restano però in attacco: 10 gol in 15 giornate, l’ultimo il 7 novembre. Numeri impietosi. A Cagliari serviranno gol, ma soprattutto quell’atteggiamento fatto di sacrificio e determinazione senza il quale, come ha detto Gilardino, "si diventa vulnerabili contro chiunque".