Lo Spezia prepara il ritorno di Maggiore: il centrocampista in arrivo dal Bari
A cinque anni dall’ultima volta, Giulio Maggiore è pronto a riabbracciare lo Spezia. Secondo quanto riportato da Sky, il centrocampista farà ritorno in Liguria proveniente dal Bari, andando a rinforzare il reparto mediano a disposizione di Roberto Donadoni.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
