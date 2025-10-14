Italia Under 21, problema fisico per Pafundi: lascia il ritiro e torna alla Sampdoria

Simone Pafundi ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a Cremona nelle scorse ore per indisponibilità. Quindi torna a Genova, dove raggiungerà i compagni della Sampdoria: da valutare le sue condizioni per i prossimi impegni dopo un problema muscolare. È comunque una scelta precauzionale da parte del commissario tecnico Silvio Baldini.

Nei giorni scorsi, dopo la vittoria contro la Svezia, Pafundi aveva parlato così della sua situazione. “Sicuramente ero più irrequieto, oggi anche grazie alle esperienze che ho fatto sono più calmo, gestisco meglio le situazioni. Due anni fa il rigore a Cesena l’avrei calciato io. Sono cresciuto velocemente, sto capendo meglio il mondo dove sono e cerco semplicemente di essere una persona corretta che si comporta bene. Sono concentrato a far bene a Genova e in Nazionale, ho solo da dimostrare, quindi testa bassa e pedalare”.

Una digressione anche sul parallelismo con Camarda. "Abbiamo vissuto situazioni differenti. Io ho esordito in Nazionale, lui ha vissuto un ambiente come il Milan e penso non sia stato facile gestire la pressione. Io ci ho messo un po’ a riprendermi: ciò che gli consiglio, se si troverà ad affrontare dei momenti difficili, è di non perdere mai la fiducia in se stesso e di circondarsi di persone che gli vogliono bene. È un giocatore fortissimo, sta battendo ogni record e sono felice per lui: merita tutto questo”.