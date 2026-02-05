Lucchesi versione Beep Beep: durante Padova-Monza ha raggiunto i 34,7 km/h
Nella storia della gara vinta dal suo Monza sul campo del Padova, Lorenzo Lucchesi ha svolto un ruolo oggettivamente marginale. Entrato allo scoccare del 90’ per concedere ad Andrea Colpani un meritato applauso, il difensore centrale di proprietà della Fiorentina ha comunque trovato il modo di entrare, a modo suo, nella storia della partita e anche del campionato di Serie B.
Il classe 2003, infatti, recupera palla e, sfruttando il campo aperto, si lancia nella metà campo avversaria facendo registrare, tramite gli strumenti di monitoraggio del Monza, la velocità di 34,7 km/h.
Tutto questo, a riprova, che non serve stare a lungo sul terreno di gioco per lasciare il segno. A volte basta uno scatto. Con gli avversari che rimangono pressoché fermi ad un immaginario passaggio a livello e, in sottofondo, un unico suono: quello inconfondibile di Beep Beep.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30