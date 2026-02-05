Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Avellino, un colpaccio a Monza per alzare l'asticella. Ds soddisfatto del mercato

Avellino, un colpaccio a Monza per alzare l'asticella. Ds soddisfatto del mercatoTUTTO mercato WEB
Mario Aiello
© foto di Federico Serra
Luca Esposito
Oggi alle 10:30Serie B
Luca Esposito

Si chiude il calciomercato e il direttore sportivo dell’Avellino Mario Aiello ha tracciato un bilancio in conferenza stampa manifestando una certa soddisfazione sia per le potenzialità della rosa, sia per aver collocato altrove tutti quei calciatori che non rientravano nei piani dell’allenatore o che, comunque, avrebbero rischiato di trovare poco spazio nel girone di ritorno. “Abbiamo fatto tutto quello che avevamo in mente di fare” ha detto in conferenza stampa “Izzo è stata un’operazione un po’ inattesa visto che non erano preventivati ulteriori movimenti in difesa vista la crescita di Enrici. L’organico è assolutamente completo in tutti i reparti, abbiamo la possibilità di giocare con diversi moduli e chi era scontento è andato altrove. Crespi non era in uscita, gli avevamo consigliato di aspettare a fine mercato, ma aveva esigenza di garantirsi maggiore minutaggio: a fine stagione o tornerà da noi o comunque guadagneremo qualcosa sul piano economico. Lescano è stato fondamentale per la promozione, ma se perdi quota nelle gerarchie è normale essere insofferenti, soprattutto se in carriera sei sempre stato un protagonista. Operazione perfetta: preso un anno fa per vincere la C, venduto a cifre che ci permettono di rientrare dell’investimento fatto. Lo ringraziamo per quello che ci ha dato”.

Aiello prosegue ribadendo ancora una volta quanto sia necessario evitare voli pindarici concentrandosi esclusivamente sull’obiettivo salvezza: “Notoriamente il girone di ritorno è un altro campionato, le dirette concorrenti si sono mosse bene. Ma quando fai mercato non puoi agire in funzione delle rivali. Noi abbiamo seguito la nostra linea, aggiungendo alla rosa quei calciatori che erano sul nostro taccuino da tempo. Tra prestiti e scadenze abbiamo 12 giocatori che usciranno e 8-9 che rientreranno quindi a luglio una base di 17 elementi sulla quale lavorare. Saranno situazioni gestibili perché tanti andranno in scadenza di contratto e potremo cederli senza grossi problemi. Ora concentriamoci sul presente e proviamo a conquistare la salvezza. Voglio fare un complimento al segretario che ha fatto un super lavoro in tempi strettissimi per formalizzare il trasferimento di Pandolfi dal Catanzaro all’Avellino”.

Nel frattempo la squadra prosegue la preparazione in vista della difficile sfida di domenica prossima contro il Monza che, all’andata, si piegò alla legge del Partenio perdendo 2-1 anche in virtù dell’eurogol di Russo. Biancolino dovrebbe riconfermare il 3-5-2, con il ballottaggio Patierno-Tutino in attacco, il rientro di Simic in difesa (gli farà spazio Enrici) e Besaggio che insidia Sounas avendo maggiore incisività in interdizione. Dote che può tornare utilissima contro un avversario di qualità assoluta come quello allenato da mister Bianco. Per il resto tutti confermati: Missori e Sala stanno facendo bene come quinti, Fontanarosa è ormai una garanzia, Palmiero-Palumbo è tandem che ha attirato l’attenzione di tante società ambiziose e che sta dando un grosso contributo alla causa. E poi ovviamente Biasci, reduce da una tripletta spettacolare e autentico beniamino del popolo biancoverde. Fare risultato in terra brianzola significherebbe davvero alzare l’asticella, in fondo l'ottavo posto non è poi così lontano.

Articoli correlati
Avellino, nuovamente ai box Favilli: almeno un mese di stop. Attesi ulteriori accertamenti... Avellino, nuovamente ai box Favilli: almeno un mese di stop. Attesi ulteriori accertamenti
Serie B, ufficializzate date e orari dalla 30ª alla 32ª giornata del campionato... Serie B, ufficializzate date e orari dalla 30ª alla 32ª giornata del campionato 2025-26
Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B Da Izzo fino a Insigne passando per Hernani. La Top11 del mercato di Serie B
Altre notizie Serie B
Padova, Peghin: "L'obiettivo è la salvezza e sono sicuro che ce la faremo" Padova, Peghin: "L'obiettivo è la salvezza e sono sicuro che ce la faremo"
Lucchesi versione Beep Beep: durante Padova-Monza ha raggiunto i 34,7 km/h Lucchesi versione Beep Beep: durante Padova-Monza ha raggiunto i 34,7 km/h
Vrioni è un nuovo calciatore del Cesena: contratto fino a giugno con opzione di prolungamento... UfficialeVrioni è un nuovo calciatore del Cesena: contratto fino a giugno con opzione di prolungamento
Avellino, un colpaccio a Monza per alzare l'asticella. Ds soddisfatto del mercato... Avellino, un colpaccio a Monza per alzare l'asticella. Ds soddisfatto del mercato
Cerri: "Cesena la mia prima scelta. Avevo la certezza che il club mi volesse" Cerri: "Cesena la mia prima scelta. Avevo la certezza che il club mi volesse"
Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza,... Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Cesena, Castrovilli: "Qui per rimettermi in gioco. La N°8? Come a Firenze..." Cesena, Castrovilli: "Qui per rimettermi in gioco. La N°8? Come a Firenze..."
Sedici giornate al termine della B. Al Pescara basterà davvero Insigne per la salvezza?... Sedici giornate al termine della B. Al Pescara basterà davvero Insigne per la salvezza?
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.1 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.2 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.3 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.4 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.6 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.7 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie A n.2 Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"
Immagine news Serie A n.3 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo quasi salvo, Carnevali: "Grande merito di Grosso, è destinato ad un top club"
Immagine news Serie A n.2 Bologna con un occhio sui rinnovi: i temi più caldi sono Freuler e Orsolini
Immagine news Serie A n.3 Maldini 'alla Mertens': Sarri conquistato dal figlio d'arte, sarà lui il 9 anche a Torino
Immagine news Serie A n.4 In casa Juventus cresce l'ottimismo per il rinnovo di McKennie. La prossima settimana si entra nel vivo
Immagine news Serie A n.5 Sabatini: "Vaz diamante grezzo, farà divertire. La Roma in futuro lotterà per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Stasera Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti: prima chiamata per i due nuovi acquisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lucchesi versione Beep Beep: durante Padova-Monza ha raggiunto i 34,7 km/h
Immagine news Serie B n.2 Vrioni è un nuovo calciatore del Cesena: contratto fino a giugno con opzione di prolungamento
Immagine news Serie B n.3 Avellino, un colpaccio a Monza per alzare l'asticella. Ds soddisfatto del mercato
Immagine news Serie B n.4 Cerri: "Cesena la mia prima scelta. Avevo la certezza che il club mi volesse"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Castrovilli: "Qui per rimettermi in gioco. La N°8? Come a Firenze..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, Deléchat: "Vergognoso, non è calcio"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Deléchat dopo il mercato: “Anno zero di costruzione, playoff non preclusi”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco il premio di ‘Allenatore del mese Lavoropiù’. Il primo vincitore è Bucchi dell'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Perquisizione della finanza nella sede della Triestina: il comunicato del club alabardato
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Ninivaggi: "Doumbia e Silletti, idee chiare: qui fino al termine della stagione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, arriva in prestito dal Rangers la classe 1999 Telma Ívarsdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.6 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano