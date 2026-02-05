Cerri: "Cesena la mia prima scelta. Avevo la certezza che il club mi volesse"

Alberto Cerri, attaccante approdato al Cesena dal Como, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore bianconero nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia.

“Innanzitutto ringrazio il mister - si legge su MondoCesena -, il direttore e la proprietà per avermi voluto fortemente a Cesena. Sono molto orgoglioso di essere qua e adesso è il momento di mettersi sotto con le partite che sono le cose che contano. Penso e sono convinto che questa squadra sia la scelta giusta per me, poi il campo ci darà o meno ragione.

Cesena è sempre stata la mia prima scelta. Non nascondo che nell’ultima settimana sono sorti dei punti interrogativi che mi hanno un attimo spiazzato, ma è sempre stata la mia prima scelta ed ero convintissimo nel portarla avanti fino alla fine perché appunto volevo venire qua e avevo la certezza che - da parte della società, del mister e del direttore - c’era la volontà di avermi. Sono cose che ha spiegato anche ieri il direttore, che tra l’altro ringrazio per le parole spese. A livello di burocrazia so che in America si devono affrontare dei tempi un po’ più lunghi, però insomma tutto è andato bene e c’era la certezza di questo”.

Conoscevo già tanti dei miei nuovi compagni di squadra. Michele Castagnetti, Simone Bastoni… Ho giocato con il fratello gemello di Shpendi e sono molto simili, mi sembra di vedere la stessa persona nello spogliatoio. Poi ancora ho ritrovato Tommy Arrigoni, mentre con Corazza ero l’anno scorso a Salerno. Sono partito avvantaggiato da questo punto di vista, ma a parte loro che conoscevo già, il gruppo si è messo subito veramente tanto a disposizione e io credo di aver fatto lo stesso con loro”.