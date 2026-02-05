Pro Vercelli, Deléchat dopo il mercato: “Anno zero di costruzione, playoff non preclusi”

Ospite delle colonne de La Stampa, Ludovic Delechat, presidente della Pro Vercelli, ha fatto il punto dopo il calciomercato invernale:

"Stiamo lavorando e lavoreremo per concludere la stagione nel migliore dei modi, senza che nulla ci sia precluso, nemmeno il sogno dei playoff. Per noi l’ “anno zero” è un anno di transizione in cui, oltre a gestire diverse complessità ereditate, stiamo gettando basi solide per un progetto destinato a svilupparsi nel tempo in maniera coerente e ambiziosa. Allo stesso tempo, il concetto di “anno zero” non è mai stato sinonimo di attesa, ma di costruzione attiva: stiamo migliorando costantemente e continueremo a farlo in vista della prossima stagione".

Poi prosegue: "Sul piano sportivo abbiamo costruito la rosa partendo da uno scheletro solido proveniente dalla scorsa stagione, avviando al contempo un processo di evoluzione progressiva della squadra. Servirà tempo ed il processo sarà graduale, ma la direzione intrapresa è chiara. Il mercato di gennaio si inserisce pienamente in questa strategia. L’arrivo di profili giovani come Regonesi, Boufandar, Perotti e Satriano, insieme all’innesto di esperienza di Del Favero, rispecchiano la nostra visione: investire su giovani talenti, costruire un patrimonio tecnico attraverso calciatori di proprietà e creare valore nel tempo".