L'Atalanta in estate, il Nottingham ora: secondo no e Gosens è rimasto alla Fiorentina

Alla fine Robin Gosens è rimasto alla Fiorentina, ma non è stato un fatto poi così scontato, se si riavvolge il nastro e si ripensa a come sono andati gli ultimissimi giorni del calciomercato di gennaio 2026, nei quali il terzino sinistro tedesco è sembrato veramente a un passo dal lasciare i viola, la Serie A e l'Italia.

Su Gosens si era mosso con decisione il Nottingham Forest, forte anche delle porte non del tutto chiuse - anzi - da parte della Fiorentina in merito alla sua possibile partenza nelle ultime ore del calciomercato invernale. L'accordo tra società era stato già raggiunto, pure in tempi piuttosto ristretti, ma a frenare tutto è subentrata la volontà del calciatore, che ha ringraziato gli inglesi per la proposta di contratto da 3 anni e mezzo, fino al 30 giugno 2029 e con ricco adeguamento dello stipendio, ma ha rifiutato, comunicando alla Fiorentina che la sua volontà fosse di rimanere almeno fino al termine della stagione per salvare la squadra. Oltre a temi di carattere privato e familiare, legati alla vita sua e dei familiari a Firenze.

Non è neanche la prima volta che Gosens va vicino all'addio alla Fiorentina nella parte finale della finestra di mercato. La scena, per esempio (per quanto non avvenuta proprio a ridosso della chiusura) era successa anche in estate, con la parte della squadra tentatrice che allora era interpretata invece dall'Atalanta. Più che da Gosens, a quel tempo il netto no nei confronti dell'idea maturata nel club era stato dato dall'allora allenatore Stefano Pioli. Il risultato, per il sollievo di una parte dei tifosi della Fiorentina, era stato comunque il medesimo: Gosens che non se ne è andato ed è rimasto.