Napoli, i retroscena sull'addio di Lang: cessione voluta da Conte, nessun problema coi compagni

Il Mattino oggi in edicola analizza il feeling mai sbocciato tra Noa Lang e mister Antonio Conte al Napoli. Come spiega il quotidiano, la cessione dell'attaccante olandese ad appena pochi mesi dal suo arrivo è stata una scelta dell'allenatore azzurro, appoggiata ovviamente da chi si occupa di mercato in casa partenopea. "Un giorno vi racconterò la verità", ha promesso il nuovo calciatore del Galatasaray nella sua prima intervista post addio alla Serie A.

I problemi - racconta la medesima fonte - sono stati sul campo, perché con la città e i compagni è andato tutto per il vero giusto: Napoli ha fatto breccia nei Lang e Lang ha fatto breccia nello spogliatoio. "Nove persone su dieci all’interno del club non volevano nemmeno che me ne andassi", ha confessato il classe 1999 in merito al suo ottimo rapporto con la squadra. Per lui, però, appena 1 gol e 2 assist in 27 presenze.

Dichiarazioni ben diverse, quelle pronunciate da Lang su mister Conte: "Non ho mai avuto nessun tipo di feeling con l'allenatore. So che in Olanda siete convinti che sia colpa mia, ma un giorno la verità verrà a galla. Sono sotto contratto con il Napoli (oggi è al Galatasaray in prestito, ndr) e ho molto rispetto. Posso dire di avere un ottimo rapporto con quasi tutti nel club".