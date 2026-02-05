Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, indicazioni incoraggianti dall'amichevole col Giugliano: Lukaku in campo 90 minuti

Simone Bernabei
Oggi alle 12:07Serie A
Simone Bernabei

Nella giornata di ieri, spiega Sky Sport, il Napoli di Antonio Conte ha svolto una seduta di allenamento congiunta col Giugliano, società militante in Serie C, con la partitella amichevole che è terminata 3-1 in favore degli azzurri.

Tante le indicazioni positive raccolte dall'allenatore partenopeo, a cominciare dalla presenza in campo di Romelu Lukaku per tutta la durata del match. Un modo per far mettere al belga minuti nelle gambe in vista dell'ultima parte di stagione in cui dovrà tornare protagonista. Bene anche i nuovi Giovane e Alisson Santos: l'ex Verona ha segnato un gol, il brasiliano prelevato dallo Sporting CP ha messo a segno una doppietta.

