Napoli, indicazioni incoraggianti dall'amichevole col Giugliano: Lukaku in campo 90 minuti
TUTTO mercato WEB
Nella giornata di ieri, spiega Sky Sport, il Napoli di Antonio Conte ha svolto una seduta di allenamento congiunta col Giugliano, società militante in Serie C, con la partitella amichevole che è terminata 3-1 in favore degli azzurri.
Tante le indicazioni positive raccolte dall'allenatore partenopeo, a cominciare dalla presenza in campo di Romelu Lukaku per tutta la durata del match. Un modo per far mettere al belga minuti nelle gambe in vista dell'ultima parte di stagione in cui dovrà tornare protagonista. Bene anche i nuovi Giovane e Alisson Santos: l'ex Verona ha segnato un gol, il brasiliano prelevato dallo Sporting CP ha messo a segno una doppietta.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Serie A
Serie B
Entella, Superbi: "I nuovi innesti hanno portato tanta motivazione. Utile per arrivare alla salvezza"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile