Serie C, ecco il premio di ‘Allenatore del mese Lavoropiù’. Il primo vincitore è Bucchi dell'Arezzo

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Lega Pro lancia un altro premio, quello pensato per gli allenatori, che ogni mese, a partire da questo, vedranno un mister premiato come 'Allenatore del mese'. Come infatti si legge nel comunicato, "Lega Pro e Lavoropiù, Main Partner della Serie C, lanciano il nuovo titolo di “Allenatore del Mese Lavoropiù”, un riconoscimento pensato per valorizzare chi, oltre ai risultati sportivi, si distingue per la capacità di guidare le persone e costruire un gruppo solido e competitivo.

Ogni mese verrà premiato un allenatore che, all’interno del campionato di Serie C Sky Wifi, avrà dimostrato leadership, visione e attenzione al capitale umano, elementi fondamentali tanto nello sport quanto nel lavoro. Il riconoscimento nasce dalla volontà di raccontare il calcio anche attraverso chi lavora quotidianamente gestendo equilibri, motivazioni e responsabilità.

Il vincitore del mese viene annunciato sui canali digitali ufficiali della Serie C e di Lavoropiù, mentre la consegna fisica avrà luogo in occasione di una gara ufficiale, per celebrare il momento davanti alla propria squadra e al proprio pubblico.

Il premio di ‘Allenatore del Mese Lavoropiù’ debutterà il prossimo 8 febbraio nella partita tra Arezzo e Pianese, quando il tecnico del club aretino Cristian Bucchi, vincitore nel mese di gennaio, riceverà il riconoscimento".