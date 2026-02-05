TMW Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, Deléchat: "Vergognoso, non è calcio"

"Posso solo dire che è vergognoso e che questo non rispecchia i valori del calcio". A dirlo è il presidente della Pro Vercelli, Ludovic Deléchat a seguito di quanto successo ieri ieri sera allo stadio Silvio Piola di Vercelli.

In programma c'era la finale di Coppa Italia di Eccellenza tra Alessandria e Cuneo - prima e seconda del girone B di Eccellenza piemontese, nove i punti di vantaggio per i primi - con i Grigi che hanno trionfato 3-1 (reti di Cargiolli, Diop e Morganti da una parte, Nacci su rigore per i cuneesi) portando a casa il trofeo. Quando i riflettori si sono spenti è emersa un’altra partita fuori dal campo: quella della violenza e del vandalismo. Nel settore dello stadio occupato dai tifosi dell’Alessandria si sono verificati danni ingenti alla struttura: seggiolini divelti e distrutti, oltre a impianti sanitari danneggiati. Le immagini circolate nelle ore successive mostrano file di sedute spezzate come se nel dopo partita si fosse consumata una resa dei conti.

Il clima di festa si è trasformato in tensione quando gli ultras alessandrini hanno avuto atteggiamenti intimidatori nei confronti dei dirigenti della Pro Vercelli. Il bilancio dunque non è solo sportivo ma di danni materiali. Atteso a breve un comunicato della stessa proprietà piemontese su quanto accaduto.